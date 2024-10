6-latek zginął w tragicznym wypadku w Przeworsku. Wiemy, co dalej z 18-letnim kierowcą

Spis treści

Była pełna gwarów, rozmów i codziennych prac rolnych. Życie płynęło tam tak, jak w wielu innych wsiach na terenie Polski. Z czasem jednak mieszkańców zabrakło, a miejscowość opustoszała i zmieniła się w milczącą krainę na Podkarpaciu. Dziś, choć można ją podziwiać, korzystając z przygotowanej ścieżki przyrodniczo-kulturowej, nie każdy się na to decyduje. Dlaczego? Okazuje się, że dla wielu historia wsi jest zbyt dramatyczna. Poznajcie dzieje Świerzowej Ruskiej.

Świerzowa Ruska: zapomniana wieś na Podkarpaciu

U stóp Magury Wątkowskiej wśród malowniczych krajobrazów Beskidu Niskiego niegdyś znajdowała się wieś Świerzowa Ruska. Miejscowość ma bogatą historię sięgającą XVI wieku, bowiem najprawdopodobniej właśnie wtedy została założona. Rusini, którzy przybyli w owe okolice mieli stworzyć osadę, która z czasem zaczęła tętnić życiem.

W 1894 roku we wsi powstała greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Budynek zachwycał - był drewniany i jedyny w swoim rodzaju. Niestety w latach 50. XX wieku rozebrała ją Spółdzielnia Pracy w Jaworzu. Przed wojną mieszkało tam ponad 450 osób i istniało ponad 60 domów mieszkalnych. Z czasem powstała nawet szkoła, więc trudno uwierzyć w to, iż tak rozbudowane miejsce nagle zniknęło z map.

Świerzowa Ruska została wymazana z map. Polacy nie chcieli tam mieszkać

Świerzowa Ruska była wsią zamieszkiwaną głównie przez Łemków i to właśnie oni musieli zmierzyć się z przymusowym przesiedleniem po II Wojnie Światowej. To nastąpiło w czerwcu 1945 roku, lecz mimo to na miejscu pozostało kilku mieszkańców. Ci, którzy zostali, nie mogli nacieszyć się spokojem jednak zbyt długo, bowiem w 1947 roku zostali przesiedleni na tzw. Ziemie Odzyskane w ramach "akcji Wisła".

Z czasem do opuszczonej wsi próbowano ściągnąć Polaków, lecz nie widziano entuzjazmu i zainteresowania tym pomysłem. Tym samym więc wieś zaczęła niszczeć oraz zarastać. Dziś po Świerzowej Ruskiej pozostał tak naprawdę jedynie cmentarz z wieloma kamiennymi nagrobkami, co nadaje miejscowości mrocznego klimatu. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co dziś robić w Świerzowej Ruskiej? Czy można zwiedzać wieś widmo?

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wieś widmo można odwiedzić, korzystając z przygotowanej ścieżki przyrodniczo-kulturowej, którą obejdzie się w około 2-3 godziny.

Oprócz tego nieco bardziej w głębi wsi można także zauważyć ślady życia dawnych mieszkańców, np. fundamenty domów czy piwnice. Główną atrakcją bez wątpienia jest jednak łemkowski cmentarz, gdzie na krzyżach widnieją daty jeszcze z XIX wieku.

Miejscowość jest opustoszała, lecz mimo to należy do obszaru chronionego w Magurskim Parku Narodowym, więc tamtejsze widoki są niekiedy naprawdę przepiękne i warto odwiedzić ten region nawet tylko z tego względu.