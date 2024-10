i Autor: pixabay.com To prawdziwy hit tej jesieni. Ludzie chmarami ruszyli do lasów! Policjanci zaapelowali

o co chodzi?

To będzie nasz nowy sport narodowy? Media społecznościowe zalewają wręcz fale zdjęć grzybów. Tej jesieni grzybobranie to totalny hit. Jest to dobry pomysł na spędzenie czasu na łonie natury, jednak zdarza się, że kończy się źle. Szczególnie, gdy wybieramy się na grzybobranie bez zachowania rozwagi. Policjanci postanowili zaapelować do grzybiarzy.