Festiwal Czekolady w Rzeszowie. Słodkości przyciągnęły tłumy

Horoskop na 19 grudnia 2022. Co czeka cię w poniedziałek? Wyszło na jaw, kto zrobi dobry interes

Do Rzeszowa przyjechali manufakturzyści z całej Polski. Podczas Festiwalu Czekolady w ramach Świątecznego Miasteczka można zakupić wszelkiego rodzaju słodycze, czego dusza zapragnie! Są propozycje do zjedzenia na miejscu, jak np. fontanna czekoladowa, czy owoce na patyku w czekoladzie, jest też kawa po turecku, ale też misternie wykonane wyroby z czekolady, które są pięknie zapakowane i idealne na prezent. Można znaleźć m.in. zestaw "narzędzi" z czekolady, czy czekoladowe "płyty CD". Zakupić też można różne rodzaje chałwy, czy lizaki we wszelkich kształtach. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Podczas festiwalu można też wziąć udział w warsztatach i pokazach, m.in. wykonać swoją własną czekoladę. Na dzieci czeka również kino plenerowe.

Festiwal przyciąga i młodszych, i tych starszych. Padający śnieg oraz Świąteczne Miasteczko dodają uroku wydarzeniu. Festiwal Czekolady potrwa do niedzieli (18 grudnia 2022), będzie można zakupić słodkości w godzinach 10.00-18.00. O godz. 15.00 zaplanowano fontannę czekoladową dla wszystkich!

Festiwal Czekolady w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.