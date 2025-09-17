Gdzie są schrony w Rzeszowie? Tutaj można szukać bezpiecznego miejsca, ale mapa może rozczarować

Gdzie są schrony w Polsce? Stworzono specjalną aplikację

Jak sprawdzić, gdzie w okolicy jest schron? Poradnik Bezpieczeństwa zamieszczony na stronie MSWiA kieruje na stronę gov.pl/kgpsp. Należy wiedzieć, że Biuro Bezpieczeństwa Informacji - Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stworzyło aplikację „Schrony”, którą można znaleźć pod adresem schrony.straz.gov.pl. Według informacji przekazanych przez strażaków, podczas prowadzonych działań PSP zinwentaryzowała w sumie 234 735 obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Sklasyfikowano je jako:

MDS - „miejsca doraźnego schronienia (MDS)”, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami;

(U) ukrycie - jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron;

(S) schron - jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Według danych PSP zlokalizowano:

224 113 miejsc doraźnego schronienia (MDS);

10 622 budowle ochronne z czego: 903 schrony i 8 719 ukrycia.

Gdzie są schrony w Rzeszowie?

Według aplikacji budowle oznaczone jako (S) schron znajdują się:

ul. Jana III Sobieskiego 9

Pl. Ofiar Getta 6

Al. Józefa Piłsudskiego -

ul. Stefana Żeromskiego 2

ul. Hetmańska 120

W aplikacji można również znaleźć miejsca doraźnego schronienia - tych jest zdecydowanie więcej.

Modernizacja schronów

Jak podało Radio ESKA, Podkarpacie szykuje się do inwentaryzacji obiektów, które mogą pełnić funkcję schronów lub miejsc ukrycia. Jak miała podkreślać wojewoda podkarpacka, Teresa Kubas-Hul, w ramach prac prowadzonych na terenie województwa dokonywane są szczegółowe ekspertyzy określające przydatność tych miejsc.

- Włącznie z analizą zakresu prac, który musi być wykonany, żeby te obiekty spełniały normy schronu czy też ukrycia – poinformowała wojewoda.

Kiedy można spodziewać się nowych schronów? Tutaj jak donosi Radio ESKA konieczne jest czekanie na finalizację rozporządzenia określającego parametry techniczne takich obiektów - dokument ma znajdować się aktualnie w Komisji Europejskiej i podlega notyfikacji.