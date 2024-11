Stilex w Palikówce na Podkarpaciu. To największy salon mody męskiej

25-letnia Joanna R. pracowała w hotelu w Głuchowie. W czwartek (31 sierpnia 2023), ok. godz. 16.30 zarejestrowała ją kamera umieszczona na pobliskiej szkole. Wieczorem, gdy nie wróciła do domu, jej zaginięcie zgłosił policji brat. Rozpoczęły się poszukiwania. W mediach społecznościowych rozprzestrzenił się post o zaginięciu ślicznej młodej kobiety. Udostępnił go też Grzegorz B. szwagier Joanny, który pomagał w poszukiwaniach, przeczesując tereny, gdzie mogłaby być dziewczyna. Mężczyzna był członkiem OSP Głuchów oraz kierowcą zawodowym.

Śledczy szybko powiązali zdarzenia i ustalili, że Grzegorz B. mógł być ostatnia osobą, która widziała Joannę. Przypuszczenia szybko potwierdziły się. Mężczyzna został zatrzymany w piątek, 1 września. W sobotę (2 września) Grzegorz B. usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy. Prokuratura nie ujawniała wówczas szczegółów zeznań podejrzanego, ani motywu działania sprawcy. Tłumaczyła to dobrem rodziny i śledztwa. 39-latek trafił do tymczasowego aresztu.

Zabójstwo młodziutkiej Joanny w Głuchowie. Straszne szczegóły zbrodni

W poniedziałek 4 listopada 2024 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

Miejsce ujawnienia ciała zamordowanej przez szwagra Joanny

- Prokurator Okręgowy w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu Grzegorzowi B., o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. (zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie) oraz art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k (kradzieży). Jak ustalono, w toku prowadzonego śledztwa, oskarżony mieszkał w Głuchowie w jednym domu wraz żoną oraz m. in. z pokrzywdzoną 25-letnią Joanną R., i jej mężem. W dniu 31 sierpnia 2023 roku pod pozorem wykonywania wspólnej pracy polegającej na zrywaniu pokrzyw, zabrał ją w ustronne miejsce samochodem osobowym, a następnie po wspólnym wykonaniu powyższej pracy, używając siły fizycznej, rzucił się na pokrzywdzoną –przekazał Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.

Zabił i okradł? Kolejne fakty ws. zbrodni w Głuchowie

Śledczy ustalili również, że Grzegorz B. po dokonaniu zabójstwa zabrał w celu przywłaszczenia rzeczy należące do Joanny, m. in. w postaci pieniędzy w kwocie 300 zł, dowodu osobistego i telefonu komórkowego. Grzegorz B. początkowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu z art. 148 § 1 k.k.(zabójstwo). W złożonych wyjaśnieniach nie był jednak w stanie podać motywów swojego działania. Następnie przesłuchany pod zmienionym zarzutem nie przyznał się do zarzucanego przestępstwa w zakresie zbrodni z art. 148 § 2 pkt. 3 k.k. i inne, oraz odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

- Z uwagi na charakter zarzucanego oskarżonemu czynu, a tym samym wątpliwości, co do stanu jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstw mu zarzucanych, poddany został badaniom sądowo - psychiatrycznym. Na podstawie jednorazowego badania biegli przyjęli, że opiniowany Grzegorz B. nie jest osobą chorą psychicznie w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, nie prezentuje objawów choroby psychicznej, jak również nie jest osobą pierwotnie upośledzoną umysłowo lub wtórnie otępiałą. Wskazali, iż w czasie zarzucanego mu czynu był zdolny do właściwego rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz właściwego pokierowania swoim postępowaniem. Stwierdzili, iż nie zachodzą przesłanki art. 31 § 1 i 31 § 2 k.k., oraz , iż może prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny. Wedle biegłych zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnego czynu zabronionego o wysokim stopniu społecznej szkodliwości w przyszłości, dlatego biegli wskazali, iż koniecznym jest przez niego odbywanie kary w systemie terapeutycznym - dodał prok. Krzysztof Ciechanowski.

Zabójstwo w Głuchowie. Grzegorz B. przebywa w areszcie

Grzegorz B. został zatrzymany w dniu 31 sierpnia 2023 roku i na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Łańcucie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był wielokrotnie przedłużany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i stosowany jest nadal. Grzegorz B. nie był uprzednio karany, a za zarzucane oskarżonemu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.