Grillowanie 1 maja a katolickie zasady. W tych trzech diecezjach księża zakazali jedzenia mięsa

Majówka 2026. Czy katolicy mogą zjeść mięso w piątek?

Tegoroczny długi weekend majowy startuje w piątek, dając Polakom szansę na dłuższą przerwę od pracy. Synoptycy zapowiadają bardzo korzystne warunki atmosferyczne, co z pewnością przyciągnie tłumy na świeże powietrze. Na wielu działkach oraz w przydomowych ogródkach w całym kraju natychmiast pojawią się ruszty. Powstaje jednak pytanie, czy 1 maja katolicy mogą bezkarnie sięgnąć po mięso z grilla? Warto przypomnieć, że w polskim Kościele katolickim każdy piątek traktowany jest jako dzień pokutny, z którym wiąże się całoroczny obowiązek wstrzemięźliwości od spożywania potraw mięsnych.

Brak dyspensy na grilla. Gdzie 1 maja obowiązuje post?

Ponieważ 1 maja 2026 roku wypada w piątek, wierni zgodnie z prawem kanonicznym nie powinni spożywać mięsa, nawet w obliczu trwającego święta. W praktyce okazuje się jednak, że z racji długiego weekendu wiele polskich diecezji zdecydowało się wydać oficjalną dyspensę, zdejmując z katolików ten obowiązek.

Taka ulga nie obejmuje jednak wszystkich mieszkańców kraju. Duchowni w diecezji sosnowieckiej, rzeszowskiej oraz tarnowskiej nie wyrazili zgody na zwolnienie z postu. Oznacza to, że osoby wierzące z tych konkretnych regionów nie mogą w majówkę zjeść pieczonej kiełbasy ani żadnych innych wyrobów mięsnych.

Bezmięsna majówka. Co wrzucić na ruszt w piątek?

Wiadomo już, że część Polaków niestety będzie musiała poczekać z mięsnym grillem do soboty. Co zatem można przygotować do jedzenia w piątkowe popołudnie? Doskonałym rozwiązaniem okazują się grillowane warzywa, w tym papryka, bakłażan oraz cukinia, a także sery dobrze znoszące wysokie temperatury, takie jak halloumi czy zwykły ser żółty. Na rusztach coraz częściej lądują również roślinne zamienniki, na czele z burgerami z soczewicy, buraków lub ciecierzycy. Jak doskonale widać, bezmięsne menu wcale nie musi oznaczać kulinarnej nudy, a wręcz przeciwnie!