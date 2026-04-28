Słynna rezydencja ujawni tajemnice! Nie tylko komnaty. Wyjątkowa noc

Goście przekraczający progi rezydencji dostaną niepowtarzalną sposobność przyjrzenia się detalom ukrytym zazwyczaj głęboko w muzealnych archiwach. Spacerując po korytarzach, każdy uczestnik poczuje klimat zamierzchłych epok dzięki licznym inicjatywom towarzyszącym. Organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę dla osób zafascynowanych lokalną historią i dawnymi obyczajami, oferując znacznie szersze doświadczenie niż standardowy spacer po salach wystawowych.

Nocne zwiedzanie Zamku w Łańcucie. Unikalne eksponaty na wystawie

Muzeum otworzy podwoje dla odwiedzających w sobotę 2 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00. Chętni przespacerują się po parterze i pierwszym piętrze pałacu, gdzie tradycyjna trasa wzbogaci się o starannie wyselekcjonowane artefakty z zamkowych zbiorów. Turyści przyjrzą się między innymi granatowemu, przetykanemu złotem frakowi paradnemu z XIX wieku, który stanowił niegdyś ubiór wiedeńskich dworzan. Kolekcja mody obejmie również japońskie kimono z atłasu wyszywane ręcznie srebrnymi, złotymi oraz jedwabnymi nićmi. Ducha dawnych bali i arystokratycznych zabaw przywołają z kolei długie czarne rękawiczki balowe, ozdobny wachlarz ze strusich piór z początku XX stulecia oraz intrygująca maska karnawałowa rodem z Wenecji.

Kolejną niespodzianką dla odwiedzających będzie premierowy seans krótkiego filmu dokumentalnego. Materiał wideo zrealizowano z myślą o miłośnikach architektury, ukazując detale barokowych polichromii wieży północno-zachodniej oraz wnętrze Wieży Zegarowej z dzwonem datowanym na 1725 rok. Projekcja tego nagrania, zdradzającego sekrety miejsc na co dzień zamkniętych dla turystów, odbędzie się w przestrzeni reprezentacyjnej Sali Balowej.

Zamek w Łańcucie zaprasza na dziedziniec. Strzelanie, dawna broń i fredrowska komedia

Program majowej imprezy wykracza daleko poza same mury pałacowe. Na terenach przylegających do budynku rozbiją się grupy rekonstrukcyjne i aktorzy przybliżający realia dawnej Polski. Spotkania z pasjonatami na świeżym powietrzu zagwarantują mnóstwo wrażeń edukacyjnych oraz czystą rozrywkę.

Artyści z Teatru Nowa Lutnia zagrają dla publiczności kultowe fragmenty „Zemsty” autorstwa Aleksandra Fredry, organizując improwizowane spektakle w różnych miejscach dziedzińca. Równolegle członkowie Stowarzyszenia „Łucznicy Sanoka” zademonstrują w akcji historyczną broń czarnoprochową. Zgromadzeni pod namiotami rekonstruktorzy chętnie opowiedzą o rycerskim życiu, prezentując z bliska detale rynsztunku bojowego oraz dawnych strojów z epoki.

Podczas wydarzenia uruchomione zostanie specjalne stanowisko instruktażowe, gdzie goście przećwiczą skomplikowaną sztukę prawidłowego wiązania pasa kontuszowego. Instruktorzy opowiedzą o znaczeniu tego nieodłącznego elementu garderoby w szlacheckiej modzie minionych stuleci.

Punktualnie o godzinie 19:00 swoje drzwi otworzy dawna Ujeżdżalnia, stając się tłem dla nocnej ekspozycji blisko pięćdziesięciu zabytkowych pojazdów konnych. Wśród starannie odrestaurowanych karet i powozów największym zainteresowaniem będzie cieszyć się oryginalna berlina, która służyła do podróży samemu Fryderykowi Chopinowi.

Noc Muzeów 2026. Jak kupić bilety do Zamku w Łańcucie?

Udział w wieczornych atrakcjach wymaga zakupu biletów w symbolicznej cenie 2 zł za każdy z budynków (Zamek oraz dawna Ujeżdżalnia). Najmłodsi goście, którzy nie ukończyli jeszcze siedmiu lat, wchodzą za darmo. Wejściówki pojawią się w sprzedaży wyłącznie stacjonarnie, bezpośrednio w dniu organizowanej imprezy. Punkty kasowe będą działać oddzielnie – w Zamku kupimy bilet na pałacowe komnaty (czynne od 18:00 do 22:00), a w Ujeżdżalni zapłacimy za oglądanie powozów (otwarte w godzinach 19:00-23:00). Nocne poznawanie obiektów odbywa się bez asysty przewodnika.

Zamek w Łańcucie podczas majówki. Zmiany w godzinach otwarcia

Zarządcy łańcuckiego kompleksu pałacowego przygotowali również szczegółowy grafik funkcjonowania obiektu w trakcie długiego weekendu na początku maja.

W piątek 1 maja 2026 roku poszczególne działy pracują następująco:

Wnętrza Zamku (parter, pierwsze piętro), Stajnie i Wozownia: drzwi otwarte w godzinach 9:00-17:00, z ostatnim wejściem zaplanowanym na 16:00.

Drugie piętro Zamku: turyści wpuszczani są od 9:00 do 17:00, a kasy kończą sprzedaż o 16:00.

Łaźnie Zamkowe: ekspozycja dostępna od 9:00 do 17:00 (wejście możliwe do 16:00).

Dawna Oranżeria (Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego): placówka zaprasza od 9:00 do 17:00, ostatni odwiedzający wejdą o 16:00.

Dawna Ujeżdżalnia (Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego): obiekt przyjmuje chętnych między 10:00 a 18:00, sprzedaż biletów kończy się o 17:00.

Storczykarnia: pawilony z roślinami czynne od 10:00 do 18:00, przy czym ostatnie osoby wejdą o 17:20.

Sztuka Cerkiewna: zbiory można podziwiać od 10:00 do 17:30, a wejście zamyka się o 17:00.

Park Przyzamkowy: alejki otwarte dla spacerowiczów od 8:00 do 20:00, ostateczne wejście o 19:15.

Historia Miasta: wystawa działa od 9:00 do 16:00, ostatnia tura zwiedzających wchodzi o 15:00.

W sobotę 2 maja 2026 roku wszystkie działy wracają do swojego standardowego, sobotniego rytmu pracy.

W niedzielę 3 maja 2026 roku budynki muzealne zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu turystycznego. Dostępny dla gości będzie wyłącznie Park Przyzamkowy, do którego wejściówki wydrukujemy w biletomatach rozstawionych przy głównej drodze dojazdowej.

Instytucja przypomina jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa i konserwatorskich obowiązują stałe limity osób przebywających na wystawach, dlatego wyjazd do Łańcuta należy dobrze przemyśleć i zaplanować z dużym wyprzedzeniem.