Groza jak w PRL-u. Kiedy mgły dadzą nam spokój? Tego dnia wszystko się zmieni

Mgły w Polsce. Klimat jak z kina grozy

- W Olkuszu od piątku świata nie widać - przekazał nam pan Karol, który jako kierowca od kilku dni zmaga się z ograniczoną widocznością. Lokalnie pojawiły się nieprzyjemne, marznące mgły, osadzające szadź. Był to kolejny problem, który zbiegł się z oblodzeniem i sporą dawką śniegu. Na noc z wtorku na środę (2/3 grudnia) IMGW zapowiada bardzo podobny scenariusz. Jeśli będziecie musieli wyjechać z domu, to zalecamy szczególną ostrożność. Wolne od mgieł będą jedynie zachodnie krańce Polski. W środku tygodnia mgły zostaną z mieszkańcami południowych województw.

Wyraźna poprawa pogody. To będzie prezent od Mikołaja

Pozostaje pytanie - "kiedy mgły zostawią Polaków w spokoju"? Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne widać również w prognozach na 4 grudnia. Wyraźną poprawę odnotujemy dzień później. W piątek (5 grudnia 2025) zobaczymy więcej słońca, a mgły grożą nam tylko w nocy i nad ranem. Temperatury pójdą w górę, na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 8 stopni na plusie. Na zachodzie przydadzą się parasole, ale ze śniegiem możemy się pożegnać. Jeszcze lepiej wygląda weekend.

Końcówka pierwszej dekady grudnia i początek kolejnej to przejęcie inicjatywy przez jesień. Prognozy średnioterminowe wskazują, że w dniach 8-11 grudnia powrócą "dwucyfrówki" na plusie. Najcieplejsza odzież pójdzie w odstawkę. Spójrzmy na mapy IMGW:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 10 dni

Nie ma szans na białe Boże Narodzenie?

Na ten moment oddalił się od nas scenariusz z białymi świętami Bożego Narodzenia. Z prognoz na grudzień wynika, że opady śniegu powinny powrócić w połowie miesiąca, ale w ciągu dnia dominować będą temperatury na plusie. W czwartym tygodniu grudnia zima nie pokaże nam swojego najzimniejszego oblicza, a opadów będzie jak na lekarstwo. Oczywiście prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianie. Jeśli tak się stanie, to niezwłocznie poinformujemy o tym naszych czytelników. W najbliższych godzinach polecamy śledzenie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo.

