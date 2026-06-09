Wypadek w Błędowej Tyczyńskiej. 85-latek zjechał na przeciwległy pas. Cztery osoby ranne

Starszy mężczyzna prowadzący pojazd z nieznanych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas jezdni.

Jego Toyota uderzyła w jadącego prawidłowo citroena.

Ranne zostały cztery osoby - kierowca drugiego pojazdu oraz trzech pasażerów.

Wypadek w Błędowej Tyczyńskiej. Zderzenie Toyoty z Citroenem

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 8 czerwca na terenie Błędowej Tyczyńskiej. Funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o incydencie tuż po godzinie 10.30. Do działań ratunkowych zadysponowano lokalne patrole oraz policyjną ekipę z rzeszowskiej drogówki. Wstępne analizy wskazują, że kierujący Toyotą senior nagle opuścił swój tor jazdy i zderzył się z nadjeżdżającym Citroenem.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce wstępnie ustalili, że 85-letni kierujący Toyotą, jadąc w kierunku Zabratówki, z niewyjaśnionych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Citroenem Berlingo – czytamy w komunikacie.

Rany odniosły łącznie cztery osoby, z czego jedną z nich był 52-letni kierowca Citroena, a pozostałą trójkę stanowili jego pasażerowie. Policja potwierdziła, że obaj kierowcy byli w pełni trzeźwi.