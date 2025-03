i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) W ciągu ledwie kilku dni komendy policji w Podkarpacia poinformowały aż o trzech nastolatkach, które padły ofiara przestępstw seksualnych.

Przerażające doniesienia

Gwałty i usiłowanie gwałtu, ale to nie wszystko! Wśród ofiar same nastolatki. Co się dzieje na Podkarpaciu?

W ciągu ledwie kilku dni komendy policji w Podkarpacia poinformowały aż o trzech nastolatkach, które padły ofiarą przestępstw seksualnych. Do przestępstw doszło w Mielcu, Krośnie i Stalowej Woli. Najbardziej brutalny przebieg miało to ostatnie zdarzenia, bo według poszkodowanej 17-latki została ona uwięziona i dwukrotnie zgwałcona w jednym z domów na osiedlu Hutnik.