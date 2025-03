Więził i gwałcił 17-latkę w Stalowej Woli! Horror na osiedlu

17-latka więziona i gwałcona w domu w Stalowej Woli! 33-latek tymczasowo aresztowany

Nastolatka przeżyła prawdziwy horror w Stalowej Woli! Jak informuje Prokuratura Rejonowa, 17-letnia dziewczyna została uwięziona i dwukrotnie zgwałcona w jednym z domów na osiedlu Hutnik. Do zdarzenia doszło niemal dwa tygodnie teraz, ale śledczy poinformowali o tym media dopiero teraz. Co się stało? Pochodząca z Opola Lubelskiego ofiara miała według doniesień śledczych przyjechać do Stalowej Woli 8 marca. W nocy z 8 na 9 marca uciekła z jednego z domów na osiedlu Hutnik, wzywając pomocy. Była zdezorientowana, nie wiedziała, gdzie się znajduje i co się wydarzyło. Jak zeznała, była siłą przetrzymywana w jednym z domów i została dwukrotnie zgwałcona. Policjanci zatrzymali w tej sprawie jednego podejrzanego, to 33-letni Krzysztof P. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

"Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień"

"Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień" – poinformował prokurator Andrzej Dubiel z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Teraz śledczy i policja z Podkarpacia starają sie ustalić szczegóły tej wstrząsającej sprawy. Nie wiadomo jeszcze, czy ofiara została porwana, czy może została zwabiona do domu i czy znała wcześniej swojego oprawcę. Śledztwo trwa, a podejrzanemu o uwięzienie i dwukrotne zgwałcenie nieletniej dziewczyny z Opola Lubelskiego 33-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia.

