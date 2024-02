Horror w pensjonacie w Łętowni. Pożar groził wybuchem gazu

Podkarpackie. Pożar pensjonatu w miejscowości Łętownia

We wtorek 13 lutego, w środku nocy, jedenaście osób musiało uciekać z płonącego pensjonatu w Łętowni na Podkarpaciu. Płomienie objęły jedną ze ścian budynku i rozeszły po dachu. Na miejsce została wezwana straż pożarna, nad ugaszeniem pożaru pracowało aż 53 strażaków! To dzięki nim nie doszło do jeszcze większej tragedii. W porę zauważyli, że ogień niebezpiecznie zbliżył się do pojemnika z gazem, co groziło potężnym wybuchem.

- Wysoka temperatura sprawiła, że doszło do rozszczelnienia pojemnika na gaz o pojemności 2700 litrów znajdującego się w małej odległości od palącej się ściany budynku. Błyskawiczna reakcja strażaków zapobiegła wybuchowi zgromadzonego tam gazu - poinformował bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Całe szczęście nikt nie ucierpiał. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożaru w Łętowni na Podkarpaciu.

