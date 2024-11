Igły i gwoździe w cukierkach na Halloween. Znany ksiądz zabrał głos

Policja mówi, co się stało

Przebieranki na Halloween i zbieranie słodyczy to miała być miła zabawa dla dzieci. Niestety, skończyło się grozą. Cała Polska jest w szoku po tym, co odkryto w cukierkach, które otrzymały dzieci. Słodycze zostały "wzbogacone" o ostre dodatki, takie jak gwoździe, igły czy ostrza maszynki do golenia. Sprawa zszokowała całą Polskę.

Ostre przedmioty w cukierkach na Halloween. Ksiądz zabrał głos

Kto chciałby w tak okrutny sposób skrzywdzić dzieci? Rozgorzała dyskusja. Do tablicy został wywołany m.in. ksiądz Sebastian Picur, który postanowił odpowiedzieć na pytanie internauty.

- Zamiast machać rękami i straszyć, odnieś się do tego, co zrobili przeciwnicy Halloween wkładając igły i gwoździe w cukierki dla dzieci!!!

Znany z tiktoka ksiądz Picur postanowił odpowiedzieć.

- Prawdziwy chrześcijanin nigdy by się nie dopuścił takiej postawy. Przywołane zachowanie jest niedopuszczalne, bo zgraża zdrowiu i życiu i powinno być adekwatnie ukarane - czytamy na nagraniu.

Głos zabrali również internauci, którzy szeroko komentowali nagranie.

- Dokładnie! Osoba prawdziwie wierząca nie dopuściłaby się takiego czynu! Sama wierzę i praktykuję i w życiu nie przyszłoby mi do głowy coś takiego! - to jedna z wypowiedzi.

- A mnie mama zawsze powtarzała "nie bierz cukierków od obcych" 😅.

- Skoro my katolicy tego nie świętujemy to logiczne, że nie otwieramy drzwi i nie częstujemy cukierkami.

- Ja nadal nie rozumiem przeciwników Halloween - przeczytajcie dokładne znaczenie tego „święta”, niczym się nie różni od naszego.

Cukierki z niebezpieczną niespodzianką

Zgłoszenia o cukierkach z niebezpieczną zawartością wpływają na policję. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, policja nie wyklucza, że była to skoordynowana akcja najprawdopodobniej wywołana w internecie.

- Działo się to w różnych miejscach w całym kraju, więc mamy wstępne podejrzenie, że mogły to być jakiegoś rodzaju skoordynowane działania wywołane w internecie, na jakichś grupach, w aplikacjach, bo to na pewno nie jest przypadek, że w ciągu jednego czy dwóch dni w różnych częściach kraju tak duża liczba takich sytuacji wystąpiła – podkreślił rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak w rozmowie z PAP.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.