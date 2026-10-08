Pogoda w Rzeszowie: 9-11 października

Początek i koniec weekendu w Rzeszowie zapowiadają się wilgotno, ale w środku czeka nas wyraźna, choć krótka przerwa od opadów. Temperatura będzie się wahać, a najcieplejszym dniem okaże się sobota. Wiatr, który w piątek będzie jeszcze odczuwalny, z każdym dniem będzie stopniowo słabł, przynosząc spokojniejszą aurę w niedzielę.

Deszczowy początek weekendu

Piątek, 9 października, upłynie w Rzeszowie pod znakiem chmur i przelotnych opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza, jednak odczucie chłodu może potęgować wiatr, wiejący z prędkością do 5 m/s. Synoptycy prognozują słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Nocą temperatura spadnie do około 7 stopni.

Sobota przyniesie wyraźną poprawę aury

W sobotę, 10 października, pogoda da mieszkańcom Rzeszowa odpocząć od deszczu. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów, co czyni go najlepszym momentem na spędzenie czasu na zewnątrz. Będzie to również najcieplejszy dzień weekendu – temperatura maksymalna sięgnie 17 stopni Celsjusza. Choć na niebie dominować będą chmury, aura będzie sprzyjająca. Wiatr osłabnie do około 4 m/s. W nocy słupki rtęci pokażą około 8 stopni.

Powrót opadów na koniec weekendu

Niestety, poprawa pogody nie utrzyma się długo. W niedzielę, 11 października, do Rzeszowa powrócą słabe opady deszczu, podobne do tych z piątku. Będzie nieco chłodniej niż w sobotę, z temperaturą maksymalną na poziomie około 16 stopni. Pocieszający może być fakt, że wiatr znacznie osłabnie i będzie wiał z prędkością zaledwie 2 m/s, przez co aura będzie spokojniejsza. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie temperaturę w granicach 8 stopni Celsjusza.

Jak spędzić ten weekend w Rzeszowie?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania. Deszczowy piątek i niedziela to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w przestrzeniach zamkniętych lub spędzić czas w klimatycznych kawiarniach. Z kolei całą aktywność na świeżym powietrzu warto skumulować w sobotę. To idealny dzień na dłuższy spacer po parkach, rodzinną wycieczkę rowerową czy po prostu skorzystanie z uroków miasta bez konieczności zabierania ze sobą parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather