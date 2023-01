Kamila odebrała sobie życie na imprezie sylwestrowej. Poruszenie po śmierci studentki: "Wielka tragedia"

Tragiczny finał poszukiwań. Ciało znalezione w Krasnem to zaginiony 67-latek

Kamila (23 l.) studiowała pielęgniarstwo. Na imprezę sylwestrową wybrała się do Izdebek, około 20 km od swojego domu. Jak ustaliliśmy, młoda dziewczyna pojawiła się w willi, którą wynajmował około 40-letni Tomasz G. Młoda studentka znalazła się na prywatce, gdzie przebywało głownie męskie towarzystwo.

Zamiast radosnego witania Nowego Roku, wydarzyła się wielka tragedia. Kamila miała odebrać sobie życie wieszając się na kablu, który przymocowała do klamki okiennej. W pokoju obok spali mężczyźni, z którymi wcześniej 23-latka bawiła się na sylwestrowej imprezie. Gdy odnaleziono Kamilę, próbowano ją ratować, niestety, młoda kobieta zmarła.

-1 stycznia po godz. 14.00 zostaliśmy powiadomieni o ujawnieniu ciała młodej kobiety w jednym z domów w Izdebkach. Pomimo podjętej próby reanimacji kobiety nie udało się uratować. Zmarła to 23-letnia kobieta – mieszkanka powiatu rzeszowskiego. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia 4 osoby. Nikomu nie przestawiono zarzutu. Po wykonaniu czynności z ich udziałem – osoby zwolniono. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzozowie. Wykonane czynności procesowe oraz przeprowadzona sekcja zwłok wykluczyły, aby osoby trzecie przyczyniły się do przedmiotowego zdarzenia - informowała nas asp. Joanna Baranowska z brzozowskiej policji.

Poruszenie po śmierci Kamili w Izdebkach

Artykuł o śmierci 23-latki wywołał lawinę komentarzy. Internauci nie mogą uwierzyć w ogrom tej tragedii.

"Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół" ; " Wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół. Straszna tragedia. Niech spoczywa w spokoju" ; " Szkoda młodej, pięknej dziewczyny, co musiało się stać, by targnęła się na życie? Wszelkie spekulacje są nie na miejscu" ; "Boże... co z tym światem jest nie tak???!!!"; "Przykre i straszna tragedia. Wyrazy współczucia dla rodziny", "Wielka tragedia".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

