Kibole z Rzeszowa jechali na ustawkę przez całą Polskę! Do bitwy nie doszło

Ukradli złoto za ponad 370 tys. zł! Zaatakowali Grzegorza, gdy wracał do domu

Na terenie powiatu gdańskiego w miejscowości Żukczyn, miało dojść do starcia pomiędzy grupami pseudokibiców z Gdyni i Rzeszowa, którzy chcieli przekonać się, która z nich jest silniejsza. Tak wynikało z ustaleń policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim oraz Komendą Miejską Policji w Gdyni.

Do starcia pseudokibiców miało dojść w ubiegłą sobotę. Kibole jechali aż z Rzeszowa! Na nic to jednak, ponieważ przeszkodzili policjanci.

- Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców ustalili miejsce, w którym nocowali pseudokibice rzeszowskiego klubu piłkarskiego przed planowaną konfrontacją, a następnie ich wylegitymowali i sprawdzili bagaże, w których znajdował się sprzęt sportowy w tym rękawice bokserskie i ochraniacze na szczęki. Funkcjonariusze ustalili także wszystkie samochody, którymi przyjechali pseudokibice z Rzeszowa tak, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas ich przemieszczania się po terenie województwa pomorskiego -informują mundurowi.

To jednak nie wszystko, w Gdyni policjanci skontrolowali trzy pojazdy, którymi przemieszczali się członkowie jednego z trójmiejskich klubów piłkarskich.

- Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do rezygnacji obu grup z przeprowadzenia „ustawki”, a pseudokibice z Rzeszowa pod nadzorem policji opuścili województwo pomorskie i wrócili do województwa podkarpackiego - podaje pomorska policja.

Młodzi kibole zatrzymani z hurtową ilością narkotyków. Mieli też miecz samurajski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.