Kibole starli się z policją w centrum Torunia. Nagrania krążą po sieci

W ręce policjantów wpadł 22-latek, który niemal potrącił jednego z funkcjonariuszy. Zatrzymany już usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. To nie wszystko! Szczegóły znajdziecie w tym materiale.

Wcześniej pisaliśmy:

Od dawien dawna wiadomo, że mecze Elany Toruń z Zawiszą Bydgoszcz to spotkania podwyższonego ryzyka. Przy okazji środowej konfrontacji, do grodu Kopernika przyjechali zaprzyjaźnieni z bydgoszczanami kibole ŁKS-u Łódź. Trzeba przyznać, że dali się zapamiętać. Na środku ulicy Bema, a więc niedaleko Stadionu Miejskiego im. Grzegorza Duneckiego, kibole byli zatrzymywani przez policjantów. Nagrania trafiły do sieci i wzbudziły mnóstwo emocji. Fani, którzy czekali w kolejce do kas biletowych nie kryli przerażenia.

Kibole zatrzymani niedaleko stadionu Elany Toruń [WIDEO]

- Kibice Elany, tzw. pikniki, wystraszyli się nadciągającego tłumu i po prostu uciekli w kierunku Areny Toruń. Jeszcze przed stadionem policjanci zaczęli zatrzymywać kibiców i ich auta, dlatego nie doszło do konfrontacji z kibicami z Torunia - przekazał lokalnemu serwisowi "Oto Toruń" jeden ze świadków zdarzenia. Zobaczcie nagranie, zamieszczone w mediach społecznościowych!

Sam mecz zakończył się zwycięstwem Zawiszy Bydgoszcz po rzutach karnych. Po regulaminowym czasie gry było 0:0. Spotkanie oglądało ok. 1500 widzów. Na trybunach nie odnotowano poważnych incydentów.

