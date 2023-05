O dantejskich scenach z udziałem kiboli pisaliśmy w tym miejscu. Policjant z biura prasowego KMP w Toruniu poinformował "Super Express" o zatrzymaniach, związanych z z meczem FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Do zdarzenia doszło w środę (17.05.2023) podczas działań związanych z zabezpieczeniem spotkania piłkarskiego, zakwalifikowanego jako impreza sportowa o podwyższonym ryzyku. W działaniach wzięli udział policjanci z Torunia, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, a także jednostek ościennych.

Pseudokibice zatrzymani przez policję z Torunia i okolic

- 22-latek, w trakcie wykonywanych przez policjantów czynności, nie zastosował się do polecenia zatrzymania volkswagena, którym kierował i kontynuował jazdę, zmierzając wprost w kierunku stojącego przed nim policjanta. Tylko dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusz uniknął potrącenia i nie odniósł obrażeń - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Funkcjonariusze z Torunia wspólnie z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, namierzyli 22-latka. Do jego zatrzymania doszło na terenie województwa łódzkiego. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy zaowocował postawieniem mężczyźnie zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza, który dodatkowo został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim, bowiem doszło do rażącego lekceważenia porządku prawnego. W piątek (19 maja 2023 r.) policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury. Za czynną napaść na policjanta grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- To niestety niejedyny incydent, do jakiego doszło podczas zabezpieczenia. Krótko po godzinie 19:30, jeszcze przed meczem, policjanci interweniowali przy ulicy Bema, gdzie grupa kibiców z Łodzi dążyła do konfrontacji z kibicami z Torunia. Funkcjonariusze przywrócili porządek. W wyniku podjętych przez mundurowych czynności zatrzymanych zostało 7 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty o czynny udział w zbiegowisku, za co grozi kara do 3 lat więzienia - dodaje st. sierż. Pypyczński.

Konsekwencje musiał ponieść również mężczyzna, który na terenie stadionu, podczas trwania meczu, posiadał alkohol. Przekazany policjantom przez służbę ochrony 26-latek decyzją sądu ukarany został grzywną w kwocie 2000 złotych oraz zakazem wstępu na imprezy masowe - piłki nożnej, na okres 2 lat. Zdjęcia z policyjnych działań prezentujemy pod tekstem.

