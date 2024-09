Mariusz N., Grzegorz D., Franciszek D., Franciszek K., oraz Andrzej M. zostali oskarżeni o doprowadzenie małoletniej (wówczas - poniżej lat 15) siostry oskarżonego Mariusza N. do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym, a niektórzy z wymienionych: także do utrwalania za pomocą aparatu fotograficznego treści pornograficznych z udziałem tej małoletniej (tj. o popełnienia przestępstwa z art. 200 § 1 kk i art. 201 kk i art. 202 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk) i inne. Nadto Mariusz N. został oskarżony o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją matką, oraz o kierowanie w stosunku do swojej małoletniej pokrzywdzonej siostry gróźb karalnych w celu wywarcia wpływu na wymienioną jako świadka.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, orzekając w tej sprawie uznał wszystkich oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył:

oskarżonemu Mariuszowi N. karę łączną 15 lat pozbawienia wolności oraz łączny środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 15 lat,

oskarżonemu Grzegorzowi D. karę łączną 9 lat pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 10 lat,

oskarżonemu Franciszkowi D. karę 8 lat pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 10 lat,

oskarżonemu Franciszkowi K. karę 8 lat pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 10 lat,

oskarżonemu Andrzejowi M. karę 8 lat pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 10 lat,

nadto: zasądził od wszystkich oskarżonych solidarnie na rzecz pokrzywdzonej małoletniej kwotę 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przestępstwem przez wymienioną małoletnią.

Sprawa mieszkańców Mławy ma swój ciąg dalszy

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie orzekając w postępowaniu odwoławczym w tej sprawie (apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie złożyli obrońcy wszystkich oskarżonych) zmienił częściowo zaskarżony wyrok co do opisu niektórych czynów oraz uchylił w części skazującej oskarżonego Mariusza N. w zakresie przypisanego mu przestępstwa z art. 245 kk (tj. wskazanych wyżej gróźb kierowanych w stosunku do małoletniej pokrzywdzonej w celu wywarcia wpływu na nią jako na świadka) i w tej części sprawę przekazał do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie, a w całym pozostałym zakresie, w tym: kar jednostkowych pozbawienia wolności, kar łącznych pozbawienia wolności oraz środków karnych - utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Uwzględniając kasacje (nadzwyczajne środki zaskarżenia) złożone przez obrońców oskarżonych Sąd Najwyższy orzekając w postępowaniu kasacyjnym w tej sprawie sprawie uchylił prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie w stosunku do wszystkich oskarżonych i wymienioną sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał na potrzebę przeprowadzenia - w tym ponownym postępowaniu odwoławczym - kompleksowej (z udziałem biegłych różnych specjalności) opinii specjalistycznej dotyczącej małoletniej pokrzywdzonej, która to opinia miałaby mieć znaczenie dla ponownej oceny całokształtu materiału dowodowego (wszystko: w kontekście ponownej oceny wiarygodności zeznań wymienionej pokrzywdzonej).

Opinię specjalistyczną sporządzili biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie. Termin rozprawy (w ponownym postępowaniu odwoławczym – w związku z wymienionym wyżej wyrokiem Sądu Najwyższego w postępowaniu kasacyjnym) w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie został wyznaczony na dzień 16 września 2024 r. Trzech oskarżonych pojawiło się w sądzie tego dnia tj. Grzegorz D., Franciszek K., oraz Andrzej M. Nie było brata pokrzywdzonej, który jako jedyny przebywa w Zakładzie Karnym, oraz Franciszka D., który zmarł. Pozostali unikali dziennikarzy. Sędzia Mariusz Fołta wyłączył jawność procesu.

Proces nie rozpoczął się. Rzecznik tłumaczy

Jak przekazał rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego Zygmunt Dudziński proces nie rozpoczął się, bo obrońcy oskarżonych wnosili o zmianę składu sędziowskiego, zaznaczając, że orzekający sędziowie zostali powołani w nieprawidłowy sposób. Obecnie prezes Sądu Apelacyjnego będzie musiał zdecydować o tym, czy powołani do tej sprawy sędziowie będą mogli orzekać. Nowego terminu procesu nie ma. Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Sędzia Zygmunt Dudziński zaznaczył, ze gdy proces oskarżonych o pedofilię ruszy przedmiotem oceny (przy uzupełnionym wskazaną wyżej opinią specjalistyczną materiale dowodowym) wymienionego sądu odwoławczego będą apelacje złożone przez obrońców oskarżonych.

Gdy proces mieszkańców Malawy oskarżonych o te okropne czyny wobec dziecka ruszał w 2019 roku, do sądu przychodzili mieszkańcy wsi stając w obronie swoich pobratymców. Obecnie razem z oskarżonymi pojawiają się tylko członkowie najbliższej rodziny, którzy podkreślają zgodnie, że Grzegorz D., Franciszek K., i Andrzej M. są niewinni.