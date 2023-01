Pięciu mężczyzn skazanych za wykorzystywanie seksualne 11-latki na wolności. To decyzja SN

Przypomnijmy, oskarżeni w tej wstrząsającej sprawie od początku nie przyznawali się do winy. Pięciu mężczyzn z Malawy: Mariusz N., Franciszek D., Andrzej M. i Franciszek K. oraz Grzegorz D. zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie za wielokrotne molestowanie i gwałcenie 11-latki. Wyrok skazujący zapadł w 2020 roku, natomiast w 2021 roku nad sprawą pochylali się sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. W obydwu instancjach uznano winę mężczyzn. Zostali skazani na 8, 9 i 15 lat więzienia. Mieli też zapłacić na rzecz dziewczynki łącznie 100 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd uznał, że mężczyźni dopuszczali się tych czynności przez kilka lat.

Najwyższą karę – 15 lat pozbawienia wolności sąd wymierzył przyrodniemu bratu dziewczynki – Mariuszowi N. Sąd uznał go winnym wielokrotnego zmuszania przemocą dziewczynki do obcowania płciowego, zarówno samemu jak i wspólnie z innymi, molestowania seksualnego, utrwalania treści pornograficznych z jej udziałem, znęcania się nad nią oraz grożenia jej, gdyby ujawniła gwałty.

Malawa. Nie wierzyli w gwałty na dziecku

W ich przewinienia nie wierzyli jednak ich sąsiedzi z Malawy i bliscy. Po ich stronie stanął nawet ojciec skrzywdzonej dziewczynki.

– Myślę, że wyrok jest za wysoki. Co sąd uznał to uznał, ale jeszcze chyba odwołanie jakieś jest. Ja tam nie wiem, ale jak przyszła ze szkoły, zjadła obiad, to chciała jechać na rowerze, to Mariusz ją zabierał na plac zabaw i na tym się kończyło. Córka nie zgłaszała w ogóle, czy coś tam z nią było. Prokurator powiedziała, że to się działo u nas w domu. A u nas to się nie działo nic. Ja nie wierzę córce, absolutnie. Z tych opisów, co czytałem, to wszystko to nie jest prawdą. Wiadomo, że Mariusz nie był spokojny, jak wypił to rozrabiał, ale córka się nigdy nie skarżyła. Nie wypowiadała na ten temat. Wyrok bym zmniejszył, nie taki wysoki dał - mówił do dziennikarzy w 2020 roku.

Sąd Najwyższy podjął decyzję

Sąd Najwyższy uchylił jednak wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Zdecydowano o zwrocie sprawy do ponownego rozpoznania.

- Sąd Najwyższy uchylił nasz wyrok, w którym zatwierdziliśmy wyrok Sądu Okręgowego. Nie wiem z jakich powodów, bo dostaliśmy tylko informację o samym wyroku. Musimy czekać na uzasadnienie - skomentował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Zygmunt Dudziński, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

