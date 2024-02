Kompletnie pijana matka wiozła dzieci do szkoły! Grozi jej grzywna

Podkarpackie. Pijana matka wiozła dzieci do szkoły

W czwartek 15 lutego poinformowano o niebezpiecznym zdarzeniu, które miało miejsce w poniedziałkowy poranek na Podkarpaciu. Policja otrzymała zgłoszenie o osobie kierującej volkswagenem, której zachowanie na drodze jednoznacznie wskazywało na nietrzeźwość.

Policjanci z Ropczyc odnaleźli pojazd i zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że kierując jest 39-letnia kobieta, mieszkanka powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Badanie alkomatem potwierdziło, że faktycznie była pod wpływem alkoholu - wydmuchała ponad promil! Razem z nią podróżowała dwójka nastoletnich dzieci, które wiozła do szkoły. Samochód został przekazany osobie bliskiej, a nastolatki trafiły bezpiecznie do placówki edukacyjnej. Co grozi kobiecie z Podkarpacia?

- 39-latka straciła prawo jazdy. Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości kobiecie grozi wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci sprawdzą także, czy mieszkanka powiatu ropczycko-sędziszowskiego, swoim zachowaniem, nie naraziła dzieci na utratę życia lub zdrowia - przekazała st. sierż. Agnieszka Olszowy-Szydło.

