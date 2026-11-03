Konsolidacja szpitali w Dębicy i Rzeszowie wstrzymana. Wszystko zależy od decyzji rządu

Problemem dług szpitala

Konsolidacja dębickiej lecznicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie od miesięcy postrzegana była jako szansa na poprawę sytuacji placówki i zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania w przyszłości. Proces połączenia został jednak wstrzymany.

Powód jest jeden - brak konkretnych rozwiązań finansowych, które pozwoliłyby bezpiecznie przeprowadzić cały proces. Największym wyzwaniem pozostaje zadłużenie Szpitala Powiatowego w Dębicy, wynoszące około 180 mln zł.

Samorząd i szpital są gotowe

Jak podkreślają przedstawiciele obu stron, przygotowania do konsolidacji zostały już wykonane. Teraz oczekują oni na działania ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Musi ze strony rządu być przychylność, która będzie też przejawiała się w narzędziach, które otrzyma szpital uniwersytecki. A te narzędzia to jest nic nadzwyczajnego, bo to jest po prostu tylko wywiązywanie się z pewnych zobowiązań wynikających i z kontraktu, i z całej ustawy o ochronie zdrowia - mówi starosta dębicki Piotr Chęciek.

Według samorządowców i władz rzeszowskiego szpitala bez wsparcia państwa przejęcie zadłużonej placówki mogłoby oznaczać przeniesienie znacznego ryzyka finansowego na szpital w Rzeszowie.

Oczekują mechanizmu oddłużeniowego

Jednym z najważniejszych elementów, na które liczą uczestnicy procesu, jest uruchomienie specjalnego mechanizmu oddłużeniowego. Dzięki niemu możliwe byłoby przeprowadzenie konsolidacji bez obciążania finansami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

- To, czego byśmy oczekiwali dzisiaj, to jest narzędzie, które zostało przygotowane w takiej formie, jakie ono jest. Żeby nie dotyczyło tylko i wyłącznie części inwestycyjnej szpitali, tylko żeby wspomagało ten proces oddłużeniowy - dodaje Marcin Rusiniak, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.

Powiat przygotowuje plan B

Mimo zawieszenia procesu konsolidacji, Starostwo Powiatowe w Dębicy nie rezygnuje z dalszych działań. W najbliższym czasie do Ministerstwa Zdrowia i NFZ mają trafić dokumenty potwierdzające gotowość do przeprowadzenia połączenia obu placówek.

Jednocześnie samorząd przygotowuje alternatywny scenariusz na wypadek, gdyby wsparcie ze strony państwa nie zostało uruchomione. Taki plan zakłada restrukturyzację dębickiego szpitala, która miałaby pomóc w poprawie jego sytuacji finansowej i dalszym funkcjonowaniu placówki.

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