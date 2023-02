Kot Zoe u dentysty. Dzięki temu zabiegowi znajdzie dom [GALERIA]

Sanacja jamy ustnej albo to najczęściej przeprowadzany zespół czynności stomatologicznych u małych zwierząt jakim jest kociak Zoe. Proces sanacji to w pierwszej kolejności dokładne zbadanie jamy ustne. Większość kotów, które mieszkają w naszych domach zmaga się z chorobami przyzębienia. Dbanie o higienę i czystość zębów u naszych pupili to rzecz bardzo trudna, a profilaktyka i kontrola nad płytki bakteryjnej jest bardzo ważna. Zaniedbanie zębów u kota może spowodować bolesne stany zapalne. Dlatego sanacja zębów była niezbędna u Zoe. Podczas tego zabiegu weterynarze nie tylko pozbyli się płytki i osadów nazębnych, ale też zadbano, by kotek nie miał problemów z próchnicą. Teraz futrzak zaczeka na nowy dom, gdzie trafi już wolny od wszelakich uszczerbków na zdrowiu.

Koziołek Gabryś pogryziony przez inne zwierzęta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.