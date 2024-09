Krosno ponad tydzień bez ciepłej wody! Co się dzieje?

Wjechał rowerem do kościoła i zrobił kilka okrążeń przed ołtarzem! To dopiero początek jego "pokazu"

Ponad tydzień nie będzie ciepłej wody w kranach w Krośnie. Ujawniono przyczyny tak długiej przerwy

Nieprzyjemne wiadomości dla mieszkańców Krosna. Okazuje się, że najbliższy tydzień może być dla nich bardzo trudny. Co się dzieje? Otóż jak poinformował Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy Elektrociepłownia Krosno, już od tej niedzieli, 15 września, aż do poniedziałku, 23 września, w kranach w tym 46-tysięcznym mieście nie będzie ciepłej wody. Co jest przyczyną tak długich wyłączeń? Jak wyjaśnił Krośnieński Holding Komunalny, powodem nie jest żadna awaria czy zanieczyszczenie wody, a zmiany techniczne przeprowadzane w całym systemie zaopatrywania mieszkańców Krosna w ciepłą wodę. Do systemu ciepłowniczego miejscowej elektrociepłowni będzie włączony nowy blok energetyczny

Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy Elektrociepłownia Krosno, poinformował, że planowana przerwa potrwa ponad tydzień

Potrzebne będzie również uruchomienie kotła biomasowego, a jego rozruch trwa do 48 godzin. "Przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podyktowana jest koniecznością włączenia nowego bloku energetycznego do systemu ciepłowniczego. Wiąże się to z koniecznością zrzutu części wody z sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni, wykonaniem prac spawalniczych i ponownym napełnieniem sieci wodą" – podała spółka Krośnieński Holding Komunalny w komunikacie. Ostatnia dłuższa przerwa w dostawie ciepłej wody w Krośnie miała związek z wymianą komina, wydarzyło się to 14 lat temu.

