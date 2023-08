Emilka (11 l.) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, Roksi (11 l.) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, Emilka (12 l.) ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Antek (9 l.) ze Szkoły Podstawowej nr 1 od poniedziałku 31 lipca 2023 na ul. Pod Chałupkami 4 w Przeworsku sprzedają przepyszną lemoniadę. Całej czwórce towarzyszy pies Reksio. Wszyscy są uśmiechnięci i pełni zapału. Zachęcają przechodniów do zakupienia lemoniady. Mamy cały czas mają oko na tę wesołą gromadę i wspierają dzieciaki w ich pomyśle.

Dzieci zapytane, na co zbierają, z duma odpowiadają, że na spełnianie marzeń. A jakie to marzenia?

- Chcemy pojechać na wakacje gdzieś daleko, może Chorwacja, albo Hiszpania - mówiła Roksi. - Jeśli uzbieramy na wycieczkę i nam zostanie, to na pewno wspomożemy jakieś schronisko dla zwierząt, bo zwierzaki same nigdy nie poproszą o nic, a my tu ciągle siedzimy z pieskiem, albo Reksiem, albo jakimś od sąsiada i uważamy, że im też trzeba pomóc. Wycieczka i jakaś mała pomoc innym to nasz cel- rezolutnie zapewniały dzieci.

- O tym, żeby sprzedawać tę lemoniadę, słyszałam do początku wakacji. Jak im nie przeszło i ciągle o tym mówiły, to kupiliśmy papierowe kubki, owoce, miętę. Dzieci same robiły lód i od rana jeszcze w piżamach rysowały banery. Cieszą się na każdą osobę, która zatrzymuje się przy nich i kupuje ten kubeczek z lemoniadą- mówiła mama rodzeństwa i właścicielka Reksia.

Przyjaciele z ul. Pod Chałupkami przynoszą swoje fotele, rozstawiają parasol, stolik, mają przygotowane kubki i dzbanek z lemoniadą. Do tego ich pozytywne nastawienie i uśmiech poprawi humor każdemu i to zupełnie za darmo!

Kubeczek przepysznej lemoniady i najwspanialsze towarzystwo dzieciaków, które są pełne radości kosztuje tylko 2 zł, lemoniada z lodem jest o 50 groszy droższa. Wspieranie przedsiębiorczości dzieciaków i pomoc w spieraniu ich marzeń to rzecz bezcenna.

Dzieci w Przeworsku sprzedają lemoniadę, żeby spełnić marzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.