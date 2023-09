Tomasz Tomaszewski wraca do Rzeszowa. Dokładnie rok i jeden dzień po rzeszowskiej premierze wystawy "Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś" w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa Tomasz Tomaszewski wspólnie ze swoim wydawcą po raz kolejny spotka się z rzeszowską publicznością!

Tym razem pretekstem do spotkania się z rzeszowianami jest najnowsza książka, wydana pod anglojęzycznym tytułem “The world is where you stop”, która ukazała się w maju br. nakładem wydawnictwa BLOW UP PRESS.

Spotkanie organizuje Rzeszowska Akademia Fotografii. Odbędzie się w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa , ul. 3 Maja 9 ( I piętro). Zaplanowano je w niedzielę (10 września 2023) na godz. 17.00. Wstęp wolny!

Tomasz Tomaszewski to jeden z najbardziej cenionych polskich fotografów, wieloletni współpracownik międzynarodowej edycji magazynu „National Geographic” a także główny konsultant jego polskiej edycji. W swojej najnowszej książce „The World Is Where You Stop” podejmuje próbę podsumowania swojej 50-letniej kariery.

Legenda polskiej fotografii w Rzeszowie. W podróż dookoła świata z Tomaszem Tomaszewskim