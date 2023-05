Lisek Lucek w tarapatach. Co mu się stało? [WIDEO, GALERIA]

Lisek Lucek to około dwumiesięczne dziecko, które zostało znalezione w tragicznym stanie. Malec błąkał się po polach bez mamy. Był poważnie ranny, głodny i nie miał siły. Ludzie dostrzegli go i postanowili pomóc. Rudzielec trafił do Fundacji Ada w Przemyślu (woj. podkarpackie), gdzie został przebadany.