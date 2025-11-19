Listopad, a temperatury jak w środku lata. Jednoznaczne prognozy

26 stopni Celsjusza w listopadzie? Taki scenariusz w Polsce jest jak najbardziej możliwy. Obecnie zmagamy się z zimowymi akcentami, ale temperatury kojarzone ze środkiem lata również pojawiają się w tym miesiącu. Sprawdzamy, czy w prognozie pogody widać wyraźne ocieplenie.

26 stopni Celsjusza w listopadzie. Temperatura zaskoczyła

Jak można pisać o 26 stopniach, skoro w Polsce obecnie dominują jednocyfrowe temperatury? Zajrzyjmy do 5 listopada 2018 roku, kiedy to na terenie miejscowości Polana (województwo podkarpackie) odnotowaliśmy 26,2 stopnia Celsjusza. Letnie wartości na Podkarpaciu nie były wówczas jednostkowymi przypadkami. Dziś o takim scenariuszu marzą wszyscy ciepłolubni Polacy. Tymczasem obecnie coraz częściej mówimy o zimowym wariancie. W nocy na południowych krańcach Polski odnotowaliśmy -8 stopni Celsjusza. Czy to oznacza, że ocieplenie jest tylko w sferze marzeń? Okazuje się, że niekoniecznie. Optymistycznie wyglądają prognozy średnioterminowe na ostatnie dni listopada.

Temperatura powietrza w Polsce. Prognoza IMGW na końcówkę listopada

Krótkotrwałe ocieplenie w prognozach IMGW

Nie ma co ukrywać, o 26 stopniach w listopadzie możemy na razie zapomnieć. Takie wartości zobaczymy tylko w materiałach o czasach minionych. Jeśli odczujemy ocieplenie, to przyjdzie ono 20 oraz 25 i 26 listopada. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy 8 stopni w województwie podkarpackim. Zdecydowanie cieplej będzie na południu i na południowym wschodzie kraju. Ciepły strumień powietrza zrobi swoje, ale tą zmianą nie będziemy się zbyt długo cieszyć.

Ostatnie godziny listopada i początek grudnia przyniosą przenikliwy chłód oraz opady śniegu. W całym kraju temperatury powinny się ukształtować na poziomie poniżej długoletniej średniej. Jeżeli prognozy nie ulegną drastycznym zmianom, to czeka nas zimowe Boże Narodzenie z prawdziwego zdarzenia. Do okresu świątecznego będziemy wracać w kolejnych publikacjach "Super Expressu".

