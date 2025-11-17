Oblodzenie, śnieg i deszcz. Tutaj będzie niebezpiecznie! Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało alerty

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-11-17 8:15

Mieszkańcy Podkarpacia muszą przygotować się na trudne warunki pogodowe. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego opublikowało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu oraz oblodzenia. Sprawdź, które powiaty są najbardziej zagrożone i jak się przygotować na nadchodzące zmiany pogody. Synoptycy przewidują, że sytuacja może być niebezpieczna, dlatego warto zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach.

zima

i

Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI

Intensywne opady deszczu i śnieg na Podkarpaciu – które powiaty najbardziej zagrożone?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu, które obejmuje osiem powiatów Podkarpacia. Od godziny 5:00 dnia 17 listopada 2025 roku do godziny 5:00 dnia 18 listopada 2025 roku, mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, Krosna, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i strzyżowskiego muszą liczyć się z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz przejściowo mokrego śniegu.

 Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm – informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Polecany artykuł:

Śnieg i burze to kwestia godzin. Łopaty i skrobaczki pójdą w ruch

Oblodzenie na Podkarpaciu – gdzie będzie najniebezpieczniej?

Oprócz intensywnych opadów, mieszkańcy Podkarpacia muszą liczyć się również z oblodzeniem. Ostrzeżenie dotyczy sześciu powiatów:

  • bieszczadzkiego,
  • jasielskiego,
  • Krosna,
  • krośnieńskiego,
  • leskiego
  • i sanockiego.

Oblodzenie ma występować od godziny 21:00 dnia 17 listopada 2025 roku do godziny 9:00 dnia 18 listopada 2025 roku.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C – ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia również wynosi 80%.

Polecany artykuł:

Wygląda jak opuszczony Disneyland. Bajkowe osiedle przyprawia o dreszcze!

Ostrzeżenie - gwałtowne wzrosty stanów wody

Dodatkowo obowiązuje również od godz. 6:00 17 listopada do godz. 8:00 dnia 18 listopada Ostrzeżenie hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To alert pierwszego stopnia, który obowiązuje zlewnie: górnej Wisłoki, górnego Sanu, górnego Wisłoka oraz Strwiąża (podkarpackie).

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego - podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODKARPACKIE