Oblodzenie, śnieg i deszcz. Tutaj będzie niebezpiecznie! Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało alerty

Intensywne opady deszczu i śnieg na Podkarpaciu – które powiaty najbardziej zagrożone?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu, które obejmuje osiem powiatów Podkarpacia. Od godziny 5:00 dnia 17 listopada 2025 roku do godziny 5:00 dnia 18 listopada 2025 roku, mieszkańcy powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, Krosna, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i strzyżowskiego muszą liczyć się z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz przejściowo mokrego śniegu.

Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm – informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Oblodzenie na Podkarpaciu – gdzie będzie najniebezpieczniej?

Oprócz intensywnych opadów, mieszkańcy Podkarpacia muszą liczyć się również z oblodzeniem. Ostrzeżenie dotyczy sześciu powiatów:

bieszczadzkiego,

jasielskiego,

Krosna,

krośnieńskiego,

leskiego

i sanockiego.

Oblodzenie ma występować od godziny 21:00 dnia 17 listopada 2025 roku do godziny 9:00 dnia 18 listopada 2025 roku.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C – ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia również wynosi 80%.

Ostrzeżenie - gwałtowne wzrosty stanów wody

Dodatkowo obowiązuje również od godz. 6:00 17 listopada do godz. 8:00 dnia 18 listopada Ostrzeżenie hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To alert pierwszego stopnia, który obowiązuje zlewnie: górnej Wisłoki, górnego Sanu, górnego Wisłoka oraz Strwiąża (podkarpackie).