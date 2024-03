Los może sprawić niespodziankę, ale niektórzy będą w kropce. Przepowiednia na pierwszy dzień wiosny. Horoskop na czwartek 21.03.2024

Zacznie się coś, na co od dawna czekałeś, ale nie każdemu się to opłaci. Jeśli urodziłeś się wtedy, masz szansę na wygraną w totolotka! Łaskawa przepowiednia. Horoskop na środę

Horoskop na 21.03: Baran

21.03-20.04

Zrób to, co sam uważasz za słuszne. Podszepty znajomych nie są dobrą wskazówką, nawet jeśli to zaskakujące.

Horoskop na 21.03: Byk

21.04-21.05

Najlepszy dzień na załatwianie spraw finansowych dopiero przed tobą. Dziś skup się na sprawach prywatnych.

Horoskop na 21.03: Bliźnięta

22.05-21.06

Dziś będziesz musiał zrobić w inny sposób coś, do czego zawsze podchodziłeś jednakowo, ale dobrze się stanie.

Horoskop na 21.03: Rak

22.06-22.07

Nie musisz zadowalać się mniejszym złem. Ktoś odezwie się dziś do ciebie i pomoże ci wyjść z kłopotów.

Horoskop na 21.03: Lew

23.07-22.08

Osoba, która niechętnie patrzy na twoją ostatnią działalność, ma wiele racji. Powinieneś porozmawiać o tym ze znajomymi.

Horoskop na 21.03: Panna

23.08-22.09

Jeżeli jeszcze raz zastosujesz tę samą zasadę postępowania, co ostatnio, to osiągniesz wymarzony cel.

Horoskop na 21.03: Waga

23.09-23.10

Niekoniecznie wydarzy się to, co jak ci się wydaje, wydarzy się z całą pewnością. Los może sprawić ci niespodziankę.

Horoskop na 21.03: Skorpion

24.10-22.11

Będziesz dzisiaj musiał zrobić szybciej coś, co jak się wcześniej wydawało, da się odłożyć na później.

Horoskop na 21.03: Strzelec

23.11-21.12

Jeżeli nie zmienisz swojego zachowania, bardzo szybko, a być może jeszcze dziś, odczujesz tego skutki.

Horoskop na 21.03: Koziorożec

22.12-20.01

Nie powinieneś dziś podejmować żadnego ryzyka. Póki co idź utartą ścieżką, na zmiany przyjdzie pora później.

Horoskop na 21.03: Wodnik

21.01-20.02

Dobrze wiesz, jakim sposobem uda ci się osiągnąć cel. To nie jest to, do czego ostatnio każdy cię namawia.

Horoskop na 21.03: Ryby

21.02-20.03

Ktoś będzie cię dziś namawiał na zmianę pewnej decyzji. Uważaj, bo ta osoba często mija się z prawdą.

