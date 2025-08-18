Mały niedźwiadek zauważył fotopułapkę i ruszył do ataku! Nagranie będzie hitem internetu?

Beata Olejarka
Michał Michalak
2025-08-18 13:10

Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród w Bieszczadach mają niezbity dowód na to, że współczesną młodzież ciężko oderwać od nowoczesnej technologii. Poświadczeniem tego faktu może być mały niedźwiadek, który z niezwykłą zawziętością próbował przywłaszczyć sobie fotopułapkę!

  • Leśnik Damian Stemulak nagrał w Bieszczadach niezwykłe spotkanie z niedźwiedzicą i jej młodym.
  • Mały niedźwiadek zafascynował się fotopułapką, próbując ją ściągnąć, podczas gdy matka spokojnie obserwowała.
  • Nagranie z „misiem-wandalem” rozbawiło internautów, wywołując falę zabawnych komentarzy.
  • Sprawdź, co leśnicy z Nadleśnictwa Baligród piszą o tej zabawnej sytuacji!

Bieszczady. Mały niedźwiadek zaatakował fotopułapkę. Jest nagranie

Niezwykłe zajście sfilmował leśnik Damian Stemulak, który dostrzegł niedźwiedzicę z młodym misiem spacerujących po bieszczadzkich łąkach. Malucha zaciekawiło urządzenie na słupku. To fotopułapka, której używają leśnicy, by śledzić leśne życie. Miś tak bardzo chciał dostać to urządzenie w swoje łapki, że szarpał się ze słupkiem dłuższą chwilę. Misiowa mama tylko patrzyła na zamiłowanie swojego dziecka do współczesnej technologii używanej przez ludzi, ale reagować nie miała zamiaru.

- Nie jest łatwo odciągnąć współczesną młodzież od elektroniki. Gdy fotopułapka stanie się zabawką dla młodego niedźwiedzia - czytamy w krótkim opisie zdarzenia na bardzo popularnym koncie leśników z Nadleśnictwa Baligród.

To profil w mediach społecznościowych, gdzie miłośnicy lasu i natury, zazwyczaj leśnicy, pokazują fanom Bieszczady w ich najpiękniejszej wersji. Wideo z misiem wandalem bardzo rozczuliło internautów, podobnie jak wiele innych filmów z konta leśników, którzy pokazują życie w bieszczadzkich lasach.

Tymczasem w komentarzach pod postem można znaleźć wiele zabawnych wpisów o zachowaniu niedźwiadka: „Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice”, „Nie życzy sobie, żeby upubliczniać jego wizerunek”, „Dobrze iż sprawca jest znany i powinien za to stanąć przed sądem dla nieletnich”.

Bieszczadzkie misie lubią technologie
