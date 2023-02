Nos Cedry nie zawiódł

Maskotka z niespodzianką. Nietypowa próba przemytu w Medyce

Kierowca usiłujący przemycić do Polski tytoń do palenia wpadł na niecodzienny pomysł. Postanowił ukryć go w maskotce! Nie udało się jednak oszukać nosa Cedry, owczarka belgijskiego. Do zdarzenia doszło w Medyce.