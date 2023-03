Matka groziła śmiercią synowi i znęcała się nad dziećmi!

Małgorzata P. mieszkała w Kosienicach (pow. przemyski, Podkarpackie) od niedawna. W maju 2022 roku wzięła ślub z mieszkańcem tej wsi i wprowadziła się do partnera wraz z czwórką swoich dzieci z poprzedniego związku. Niestety, kobieta nie miała najlepszej opinii we wsi. Mieszkańcy niechętnie mówią o Małgorzacie P. Twierdzą, że w tej całej sytuacji szkoda tylko dzieci, które nie są niczemu winne. Sąsiedzi twierdzili, że zwracali uwagę matce, by nie przeklinała do dzieci, oraz, by się nimi lepiej zajęła, bo według najbliższych pobratymców ze wsi, dzieci były ewidentnie zaniedbane i brakowało im matczynej troski. 6 marca 2023 roku do Sądu Rejonowego w Przemyślu trafił akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie P. Zarzuty dla wyrodnej matki potwierdza Marta Pętkowska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu- Kobieta jest oskarżona o znęcanie się nad dziećmi i wypowiadanie wobec nich gróźb karalnych. W okresie od nieustalonego dnia listopada 2021 roku do 26 września 2022 roku w Kosienicach znęcała się psychicznie nad swoimi małoletnimi dziećmi (córka i trzech synów- przyp.autora), nieporadnymi ze względu na wiek (4-15 lat) , w ten sposób, że znajdując się w stanie pod wpływem alkoholu wszczynała awantury domowe, podczas których wyzywała dzieci słowami wulgarnymi i zaniedbywała w opiece, a ponadto 20 września 2022 roku groziła synowi pobiciem go i pozbawieniem życia. Dzieci zostały odebrane matce i umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na czas prowadzonego postępowania. Wobec kobiety zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się z dziećmi i zbliżania do nich na odległość mniejszą niż 100. Oskarżonej kobiecie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności- informowała prokurator.

