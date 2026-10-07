Miał 109 lat i był najstarszym czołgistą w Polsce. Został pośmiertnie awansowany. „Do końca pozostawał blisko wojska”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-07 8:47

Nie żyje  Kapitan Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz”. Najstarszy czołgista w Polsce i zarazem najstarszy mężczyzna odszedł w poniedziałek w wieku 109 lat. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podjął decyzję o awansowaniu kpt. Tadeusza Lutaka do stopnia podpułkownika.

Tadeusz Lutak
Autor: Shutterstock; Beata Olejarka / Super Express

Informację o śmierci kapitana Tadeusza Lutaka przekazały w poniedziałek Wojska Obrony Terytorialnej. Był najstarszym mężczyzną w Polsce – w sierpniu obchodził 109 urodziny - urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa (Podkarpackie). Mężczyzna w 1939 roku brał w kampanii wrześniowej. Służył pod rozkazami gen. Stanisława Maczka. Był również zaangażowany w działalność konspiracyjną - w Związku Walki Zbrojnej, a później dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie. Znany był pod pseudonimem  „Pancerz” i brał udział w akcjach sabotażowych. Zdobywał cenne informacje. Kiedy przymusowo pracował przy  budowie schronu kolejowego w Strzyżowie, a jego plany techniczne zdobył dla AK.

Pośmiertny awans dla kpt. Tadeusza Lutaka

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowal na portalu X o tym, że zdecydował, by posmiertnie awansować Tadeusza Lutaka.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci kpt. Tadeusza Lutaka ps. „Pancerz”. Na wieczną wartę odszedł w wieku 109 lat żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Pan Kapitan do końca pozostawał blisko wojska. Spotkania z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej były żywą lekcją historii dla kolejnych pokoleń ludzi w mundurach. To świadectwo na zawsze pozostanie częścią żołnierskiej pamięci. Podjąłem decyzję o awansowaniu kpt. Tadeusza Lutaka do stopnia podpułkownika. Cześć Jego pamięci! – napisał.

Pożegnanie Tadeusza Lutaka

Przekazano informację o ostatnim pożegnaniu najstarszego czołgisty i człowieka-legendy, Uroczystości odbędą się 8 października w kościele pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie.. Modlitwa różańcowa rozpocznie się o godz. 12:30, natomiast o godz. 13:00 odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa. Po jej zakończeniu ciało kpt. Tadeusza Lutaka zostanie złożone na cmentarzu św. Michała.

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