Miał prawie pół kilograma narkotyków. 28-latek będzie miał problemy

Policjanci wydziału kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uzyskali informację, że w audi, należącym do mieszkańca powiatu przeworskiego, mogą być przewożone spore ilości narkotyków. W piątek, 9 maja, po godz. 17.00 na ul. Sanowej w Jarosławiu, funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Za jego kierownicą siedział 28-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego.

- W trakcie wykonywanych czynności, policjanci wyczuli charakterystyczny zapach, przypominający zapach marihuany. Podczas przeszukania, w bagażniku audi, kryminalni znaleźli trzy zawiniątka z suszem roślinnym oraz dwa zawierające białą, skrystalizowaną substancję - przekazała Justyna Urban, rzecznik prasowy policji z Przeworska. - Wstępnie badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz to marihuana, a biała, skrystalizowana substancja psychotropowa, to 3-CMC. Łączne policjanci zabezpieczyli około 300 gramów suszu roślinnego oraz około 200 gramów białej skrystalizowanej substancji - dodała policjantka.

Podczas przeszukania, w miejscu zamieszkania mężczyzny, policjanci kryminalni zabezpieczyli jeszcze dwa woreczki strunowe z suszem roślinnym, oraz białą krystaliczną substancją. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. W poniedziałek, 12 maja, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Przeworsku, Sąd Rejonowy w Przeworsku zastosował wobec 28-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Justyna Urban z przeworskiej komendy zaznaczyła, że mężczyzna w przeszłość był już karany za posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

