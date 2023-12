Mielec. Koszmarne potrącenie kobiety na pasach. Trafiła do szpitala

Mielec. Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych. Trafiła do szpitala w Mielcu

Do tragicznego w skutkach potrącenia doszło w Mielcu we wtorek, 5 grudnia, około 7 rano. 52-letnia kobieta przechodziła przez pasy, gdy uderzył w nią rozpędzony "dostawczak". Ranna ofiara została przetransportowana do szpitala w Mielcu. Policja wciąż dochodzi do przyczyn wypadku, jednak w swoim komunikacie zaznaczyła, że najprawdopodobniej kierujący peugotem nie udzielił 52-latce pierwszeństwa. Jej dokładny stan na ten moment jest nieznany.

Policja apeluje: "Przypominamy, że znak określający „przejście dla pieszych” zobowiązuje kierowcę do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Apel o ostrożność i rozwagę kierujemy również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych, należy upewnić się, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo, ale kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu.".

