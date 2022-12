Myśliwy został postrzelony podczas polowania. Łukasz walczy o życie! [GALERIA]

Krośnieńska policja podaje, że we wtorek (21 grudnia 2022) około godz. 14.30 służby ratownicze zostały zaalarmowane o postrzeleniu myśliwego w rejonie miejscowości Zawadka Rymanowska.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło podczas polowania, w którym uczestniczyło dwóch mężczyzn. W pewnej chwili myśliwi rozdzielili się, po czym 35-latek, przypuszczając że mierzy w kierunku ukrytego w zaroślach dzika - oddał strzał, raniąc swojego kolegę w nogę. 30-letni poszkodowany, śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Obrażenia, jakich doznał, okazały się poważne. Uczestnikom polowania pobrano krew do laboratoryjnej analizy na zawartość alkoholu i środków odurzających. Aktualnie prowadzone jest postępowanie, które ma na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia - czytamy w komunikacie mundurowych.

W akcji szukania rannej osoby uczestniczyło wiele służb, m. in. strażacy ochotnicy z OSP Dukla.

- W dniu 20.12.2022 r. o godz. 14:35 zostaliśmy zadysponowani do poszukiwań oraz pomocy w dotarciu do postrzelonego podczas polowania mężczyzny w miejscowości Zawadka Rymanowska. Nasze działania polegały na odnalezieniu osoby poszkodowanej, dowiezieniu do poszkodowanego Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowca LPR, pomocy przy udzielaniu pierwszej pomocy, przygotowaniu do transportu poszkodowanego na naszej przyczepie ratowniczej, z którą przekazaliśmy pacjenta do ewakuacji do śmigłowca załodze GOPR Bieszczady. Do działań wyjechał samochód SLBus Renault Trafic, skuter śnieżny Polaris Widertrak 750 oraz quad polaris sportsman 500 z przyczepką ratowniczą. Jednostki biorące udział w akcji: JRG Krosno, OSP Dukla, OSP Tylawa , OSP Równe, OSP Iwla, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ratownik 10, GOPR Bieszczady - relacjonowali strażacy.

Postrzelonym z ciężkimi obrażeniami miał być Łukasz K., który dobrze znał tereny Zawadki Rymanowskiej.

