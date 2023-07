To trzeba wiedzieć

Ile jechała karetka do 3-latka, który zadławił się winogronem w żłobku? Dłużej, niż zalecenia

Na szyi miał kolczatkę oraz łańcuch

Było około godz. 16 w środę, 12 lipca, gdy policjanci z Brzozowa dostali informację o psie, który prawdopodobnie został porzucony przez swojego właściciela w rejonie drogi relacji Stara Wieś - Orzechówka.

Na miejscu czekała na nich kobieta, która zauważyła bezpańskiego czworonoga i poprosiła o pomoc. Był to młody pies rasy mieszanej. Wyglądem przypominał owczarka niemieckiego. Na szyi czworonóg miał założoną kolczatkę oraz łańcuch, do którego dopięta była fioletowa linka.

- Dyżurny brzozowskiej komendy powiadomił o tym fakcie schronisko dla bezdomnych psów „Wesoły Kundelek” z Leska, które w takich sytuacjach interweniuje i zabezpiecza porzucone zwierzęta - przekazała podkarpacka policja.

Do czasu przyjazdu opiekuna ze schroniska, interweniujący funkcjonariusze zaopiekowali się psem, nakarmili go i napoili. Zwierzę to było spokojne, wesołe i miało łagodne usposobienie.

Policja szuka właściciela psa

Porzucony psiak jest bezpieczny. Trafił do schroniska, w którym ma fachową opiekę. Policjanci szukają właściciela czworonoga, który mógł porzucić zwierzę.

- Prosimy o kontakt osoby, które wiedzą, kto jest właścicielem czworonoga. Wszelkie informacje mogące pomóc w jego ustaleniu, prosimy kierować bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, wybierając numer tel. - 47 8291 310 - apelują policjanci.

i Autor: KPP Brzozów/Schronisko Wesoły Kundelek Na szyi miał kolczatkę oraz łańcuch, był sam. Policja szuka właściciela psa