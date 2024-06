Największa wystawa klocków LEGO w Europie zagościła w Rzeszowie!

Wyrok dla sędziego Dariusza Mazura! To za "zmasakrowanie" prezes Sądu Najwyższego

Od 22 czerwca do 1 września 2024 w Centrum Kulturalno-Handlowym i Millenium Hall Rzeszów można odwiedzić niezwykłą Wystawę Budowli z Klocków LEGO. Pierwszy raz taka inicjatywa gościła w Rzeszowie 7 lat temu, teraz ci sami organizatorzy wracają z zupełnie nową odsłoną klocków. Myśl przewodnia wystawy to Inwazja Gigantów, to faktycznie daje się zauważyć. Bezprecedensowa ekspozycja imponuje rozmachem i skalą prezentowanych modeli.

- Jedne są gigantyczne ze względu na wielkość (najwyższa budowla ma ponad 3 metry wysokości, największa makieta z kolei pochłonęła blisko 750 000 klocków), natomiast inne są gigantyczne w znaczeniu symbolicznym. Cała wystawa to totalnie nowa ekspozycja. Wszystkie eksponaty to budowle niepokazywane nigdy wcześniej i właśnie w Rzeszowie mają swoją premierę - mówił organizator Rafał Szymański.

Wystawa klocków LEGO w Rzeszowie. Imponujące budowle

Niekwestionowanym hitem wystawy jest budowla, która ma 3 metry wysokości i wykonano ją aż z 250 000 klocków. To statek inspirowany Tie Fighter TM Gildii Górniczej ze świata Gwiezdnych Wojen TM. Organizator zdradził, jakie jeszcze imponujące budowle zostały przygotowane z małych kolorowych klocków, które znają niemal wszyscy.

– Ze strefa Gwiezdnych Wojen TM na naszej wystawie można zobaczyć model inspirowany statkiem Imperialny Wahadłowiec TM mający trzymetrową rozpiętość skrzydeł oraz scenki w skali 1:2, przedstawiające bohaterów kultowej sagi. Niezapomniane wrażenia zapewnią figury superbohaterów: ponad 2,5 metrowa postać inspirowana Red Hulk™ oraz naturalnych rozmiarów replika Thanos™. Mająca 3 metry wysokości Statua Wolności ze 150.000 klocków. Mamy 2-metrową figurę inspirowaną postacią Różowej Pantery TM, gigantyczną rekonstrukcję sceny z kultowej Komnaty Tajemnic TM w Hogwarcie TM, wykonany w skali 1:1 model inspirowany postacią Czarnego Jeźdźca z filmu Władca Pierścieni TM, Makieta City zbudowana z blisko 750.000 elementów, mająca niemal 10 metrów długości i 20 metrów kwadratowych powierzchni potężna makieta miasta. W naszym wystawowym mieście dzieją się niecodzienne sytuacje. Czy ktokolwiek zdoła odnaleźć je wszystkie? – zachęca do zabawy organizator największej europejskiej wystawy klocków LEGO, która właśnie zagościła w Rzeszowie.

Największa w Europie wystawa klocków LEGO

Ponadto odwiedzający będą mogli obejrzeć niezliczoną ilość modeli inspirowanych najpopularniejszymi bohaterami bajek, takimi jak: Gabby’s Dollhouse TM , Muppety TM oraz mieszkańcy Ulicy Sezamkowej®, South Park TM , zaczarowana kraina księżniczek Disney® Princess. Hitem wystawy są naturalnej wielkości postaci inspirowane serią Potwory i Spółka TM : Sulley, Mike Wazowski i Boo, oraz postać inspirowana bajką Piotruś Pan TM zbudowana w skali 1:1 wraz z nieodłączną przyjaciółką Dzwoneczkiem. Na Wystawie każdy znajdzie coś dla siebie! Na starszych uczestników Wystawy czekają: epicka makieta inspirowana filmem Avatar TM , przygody młodego czarodzieja w Hogwarcie TM , sceny prosto z ekscentrycznej Rodziny Adamsów TM , figura inspirowana postacią „makabrycznie” bystrej dziewczynki WEDNESDAY TM , wykonanej w skali 1:1, mroczny świat inspirowany Gotham City TM , czy popiersia w skali 2:1 inspirowane ikonicznymi przeciwnikami Batmana TM : Catwoman TM , The Penguin TM , Two-Face TM .

W Rzeszowie nie zabraknie również wielkich budowli ukazujących architekturę dawną i współczesną, a wśród nich m.in. Luwr, gotycka Katedra Notre-Dame w Paryżu czy model Wieży Eiffla mierzący prawie 150 cm wysokości zbudowany z ponad 12.000 elementów. Na fanów serii LEGO® Architecture czeka spektakularna Mapa Europy oraz Mapa Ameryki Północnej z najważniejszymi i symbolicznymi perłami architektonicznymi. Dla koneserów sztuki organizatorzy przygotowali wybudowane z niezwykła precyzją i starannością repliki słynnych rzeźb wykonane tym razem w intensywnie kolorowych wersjach. Nie mogło tutaj zabraknąć rekonstrukcji inspirowanych mitycznym pięknem: Wenus z Milo, doskonałego Dawida, idealnego cesarza Oktawiana Augusta czy zadumanego Myśliciela. Nie zabraknie też unikatowych budowli dla fanów gier, oraz modeli interaktywnych. Na wystawie można uruchamiać: jeżdżące pociągi, karuzelę w wielkim mieście czy startujący samolot. To jednak nie wszystko. Zwiedzający będą mogli uruchomić: „klaszczącego ogonem” bobra, machającego skrzydłami motyla, galopującego konia czy biegające pieski preriowe. Jak by tego było mało, to dla fanów sztuki są obrazy malowane klockami. Kiedy już obejrzymy wszystkie imponujące budowle i sami poukładamy klocki w strefie zabaw można odwiedzić drugą wystawę 3D Trick GALLERY. Ta znajduje się obok. Tam można zrobić sobie imponujące zdjęcia, których nigdzie nie powtórzymy. Wszystko w niecodziennych, abstrakcyjnych, a czasem nawet niemożliwych sytuacjach.