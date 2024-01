Ksiądz Roman zamiast na tacę zbiera na WOŚP. "Nie wszyscy popierają to, co robi Jurek Owsiak"

W Jarosławiu w województwie podkarpackim zgłoszono dwa napady na sklepy. Zamaskowany mężczyzna groził nożem ekspedientkom i żądał pieniędzy. Do obu ze zdarzeń doszło tego samego dnia. Policja z Jarosławia na Podkarpaciu poinformowała, że napaści miały miejsce 17 stycznia. W poniedziałek 22 stycznia podano, że sprawca został złapany.

We wczesnych godzinach popołudniowych do sklepu przy ul. 3-ego Maja w Jarosławiu wszedł zamaskowany mężczyzna. Ekspedientka relacjonowała, że podszedł do niej z nożem w ręku i groził, że zrobi jej krzywdę, jeśli nie da mu pieniędzy. Przerażona kobieta w obawie o własne życie spełniła jego żądanie, a gdy uciekł, zadzwoniła na policję.

Funkcjonariusze wkrótce dostali kolejne zgłoszenie, tym razem do napadu doszło na ul. Franciszkańskiej. Opisana sytuacja do złudzenia przypominała pierwszą. Ekspedientka z ul. Franciszkańskiej nie oddała pieniędzy, zamiast tego zaczęła krzyczeć o pomoc, a rozbójnik przestraszył się i uciekł.

Po przeanalizowaniu materiałów wideo policjanci schwytali bandytę. To 35-letni mieszkaniec Jarosławia. Trafił do aresztu na dwa miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia.

