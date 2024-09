Narodowe Czytanie odbywa się co roku we wrześniu pod patronatem pary prezydenckiej. Akcja została zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i do dnia dzisiejszego jest kultywowana. Podczas tegorocznej odsłony akcji 7 września w całej Polsce odbywa się wspólne czytanie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Prezydent RP Andrzej Duda skierował okolicznościowy list, zachęcając do udziału w Narodowym Czytaniu Kordiana.

- Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością „Kordiana”. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia – do klęski – zaznaczył w liście Prezydent RP Andrzej Duda. Ten znakomity utwór, który powstał na emigracji, niedługo po upadku powstania listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej dalej musi się opierać na odwadze i determinacji, a krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze – napisał.

Narodowe Czytanie. "Kordian" Słowackiego

Juliusz Słowacki napisał "Kordiana" podczas pobytu w Szwajcarii. Utwór po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1834 roku w Paryżu i należy do najważniejszych dokonań literackich poety. Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara. Główny temat odnosi się jednak wprost do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków klęski wolnościowego zrywu. W kolejnych częściach dramatu przeplatają się motywy realistyczne i fantastyczne, a nastrojowa sceneria podkreśla symboliczny wymiar dzieła, którego kluczowym zagadnieniem jest kwestia narodowowyzwoleńcza. Na przestrzeni lat "Kordian" doczekał się wielu wydań i był chętnie wystawiany w teatrze. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej interpretowanych i dyskutowanych utworów, zajmując poczesne miejsce w kanonie polskiej literatury.

Narodowe Czytanie w Przeworsku

Na wspólnym czytaniu "Kordiana" byliśmy w Przeworsku na Podkarpaciu w akcję włączyli się mieszkańcy i przedstawiciele włodarzy miasta. O 10.00 przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej odczytano kilka kluczowych scen z tej ważnej dla literatury polskiej, książki. Uczestnicy akcji mogli zabrać ze sobą swoje egzemplarze książki "Kordian", w której nabijano pamiątkowe pieczęcie. Przedsięwzięcie co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie inaczej było 7 września w Przeworsku.