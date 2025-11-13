Nastolatek w masce przeciwgazowej ranił nożem 24-latka! Dramat w centrum Rzeszowa

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-11-13 9:02

W Rzeszowie doszło do niepokojącego incydentu. 16-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem 24-letniego mężczyznę na al. Piłsudskiego. Młody napastnik został zatrzymany przez policję, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co dokładnie wydarzyło się w Rzeszowie i jakie konsekwencje poniesie nastolatek?

Nastolatek w masce przeciwgazowej ranił nożem 24-latka! Dramat w centrum Rzeszowa

i

Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
  • W Rzeszowie doszło do ataku w centrum miasta.
  • Sprawca, noszący maskę przeciwgazową, zaatakował mężczyznę na al. Piłsudskiego, zadając mu ranę twarzy.
  • Nastolatek został zatrzymany i przyznał się do winy. Jakie konsekwencje poniesie i co zadecyduje Sąd Rodzinny?

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek października, tuż przed północą. Dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie na al. Piłsudskiego. Na miejscu interweniowała załoga pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy 24-latkowi z raną twarzy.

Rzeszów: Nastoletni nożownik zaatakował na al. Piłsudskiego

Jak informuje podkomisarz Magdalena Żuk, policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili, że 24-latek wyszedł z jednego z klubów i wdał się w rozmowę z osobą w masce przeciwgazowej. Po krótkiej wymianie zdań, mężczyzna został nagle zaatakowany nożem w twarz. Na szczęście, obrażenia nie zagrażały jego życiu.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Analizowali nagrania z kamer monitoringu i zbierali inne dowody. Na podstawie zebranych materiałów wytypowali 16-letniego mieszkańca Rzeszowa jako potencjalnego sprawcę.

Polecany artykuł:

Poszukiwani po Marszu Niepodległości. Za chwilę "zabawy" słono zapłacą

Tydzień po zdarzeniu, nastolatek został zatrzymany przez policję. Śledczy z komisariatu na Śródmieściu przesłuchali zatrzymanego. 16-latek przyznał się do winy i wyjaśnił motywy swojego działania.

Co dalej z 16-letnim nożownikiem z Rzeszowa? Sprawą zajmie się Sąd Rodzinny

Z uwagi na wiek sprawcy, sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych. Nastolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił powody swojego zachowania.

Zobacz też: Tajemnicza śmierć 18-latka pod Sanokiem. Dwie osoby z zarzutami, ale pytania wciąż się mnożą

Polecany artykuł:

Uciekał lawetą, troje nastolatków zginęło. Mroczne fakty wyszły na jaw. Badania…
Wypadek na autostradzie A4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ATAK
RZESZÓW