Tajemnicza śmierć 18-latka pod Sanokiem. Dwie osoby z zarzutami, ale pytania wciąż się mnożą

W środę 29 października mieszkańcami Podkarpacia wstrząsnęła informacja o znalezieniu zwłok 18-letniego mężczyzny w miejscowości Zabłotce. Ciało nastolatka znajdowało się w rowie.

Śmierć 18-latka pod Sanokiem. Rodzina wspomina o groźbach karalnych

Ojciec zmarłego w rozmowie z serwisem korsosanockie.pl wyznał, że jego syn w ostatnim czasie miał otrzymywać groźby karalne i obawiał się, że mogą one zostać spełnione. Te informacje rzucają nowe światło na sprawę i mogą sugerować, że do śmierci 18-latka przyczyniły się osoby trzecie.

Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok, która miała pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk w rozmowie z Radiem ESKA:

- Z ustaleń biegłego wynika, że obrażenia, które ujawniono na ciele zmarłego, nie były przyczyną śmierci pokrzywdzonego. Przyczyny śmierci będą ustalane w toku dalszych badań. Od zmarłego 18-latka pobrana została krew i fragmenty tkanek do badań toksykologicznych i histopatologicznych

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Co ich łączy ze śmiercią 18-latka?

W związku ze śledztwem dotyczącym śmierci 18-latka zatrzymano dwóch mężczyzn – 48-letniego i 19-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Prokuratura postawiła im zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi.

48-latek odpowie za przekazywanie narkotyków osobie małoletniej, grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.19-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Wobec młodszego z mężczyzn prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, natomiast Sąd Rejonowy w Sanoku po uwzględnieniu wniosku Prokuratury wobec starszego z podejrzanych zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - mówi w rozmowie z radiem ESKA Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Na razie nie wiadomo, czy zatrzymani mężczyźni mają związek ze śmiercią 18-latka - obaj zostali zatrzymani w ramach tego postępowania, ale zarzuty, które im przedstawiono, nie dotyczą bezpośrednio okoliczności śmierci 18-latka.