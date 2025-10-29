Nie żyje 18-latek. Jego ciało znaleziono w rowie. Co się stało?

Spis treści
Śmierć 18-latka w Sanoku. Prokuratura prowadzi śledztwo
W środę, 29 października, około godziny 6 rano, w Sanoku doszło do tragicznego odkrycia. Jak informuje portal nowiny24.pl.pl, przypadkowy przechodzień natknął się na ciało młodego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w pobliżu betonowego przepustu. Na miejsce natychmiast wezwano policję, prokuratora oraz lekarza.
Lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził, że „nie mógł wykluczyć udziału osób trzecich” w przyczynieniu się do śmierci 18-latka. To stwierdzenie spowodowało, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sanoku.
Ojciec 18-latka mówi o groźbach karalnych
Ojciec zmarłego nastolatka przekazał w rozmowie z lokalnym portalem korsosanockie.pl, że nie wierzy, by jego syn zmarł śmiercią naturalną lub targnął się na swoje życie. Jak twierdzi zrozpaczony mężczyzna, jego syn miał w ostatnim czasie otrzymywać groźby karalne i obawiał się, że mogą zostać spełnione.
Sekcja zwłok wyjaśni przyczynę śmierci młodego człowieka?
Prokuratura Rejonowa w Sanoku na razie nie udziela szczegółowych informacji na temat zdarzenia. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 18-latka. Ma ona pozwolić na ustalenie dokładnej przyczyny śmierci młodego mężczyzny.