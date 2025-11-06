Uciekał lawetą, troje nastolatków zginęło. Mroczne fakty wyszły na jaw. Badania ujawniły prawdę

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-11-06 10:57

Tragiczny wypadek w Grochowem wstrząsnął całym Podkarpaciem. Pijany kierowca autolawety, uciekając przed policją, doprowadził do śmierci trzech młodych osób. Ofiary to 19-latek, 18-latka i 12-letnie dziecko. Sprawca, 43-letni Artur C., miał blisko 1,5 promila alkoholu we krwi. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ujawniła nowe informacje.

  • Tragiczny wypadek na Podkarpaciu: pijany kierowca autolawety uciekał przed policją.
  • W wyniku pościgu zginęły trzy młode osoby: 19-latek, 18-latka i 12-letnie dziecko.
  • Nowe fakty ujawniają, że sprawca był nie tylko pijany, ale także pod wpływem THC.
  • Jakie konsekwencje czekają kierowcę i co jeszcze ujawni śledztwo?

Do tego tragicznego wypadku doszło 18 sierpnia 2025 roku w Grochowem w powiecie mieleckim. Jak informowała policja, funkcjonariusze zauważyli autolawetę jadącą środkiem jezdni. Próba zatrzymania pojazdu zakończyła się pościgiem! Kierowca lawety, chcąc uniknąć kontroli, zaczął uciekać. Na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo i zderzył się z prawidłowo jadącym seatem. Niestety, trzy osoby podróżujące seatem w wieku 19, 18 i 12 lat zginęły.

Trzy osoby zginęły. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu przejęła śledztwo w sprawie wypadku. Jak informuje rzecznik prasowy prokuratury, Andrzej Dubiel z opinii sporządzonej przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wynika, że we krwi 43-letniego Artura C. stwierdzono obecność psychoaktywnego składnika THC. Stężenie wskazywało na to, że podejrzany w momencie spowodowania wypadku drogowego znajdował się pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany lub haszyszu.

Jak wynika z wywołanej opinii stwierdzony we krwi psychoaktywny składnik THC upośledza sprawność psychofizyczną, może ponadto zaburzać koordynację ruchów, koncentrację, wpływać na postrzeganie otoczenia, w tym na postrzeganie czasu i odległości oraz ma wpływ na spowolnienie czasu reakcji - przekazał prokurator Dubiel.

Artur C. przebywa w areszcie tymczasowym. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu i narkotyków grozi mu do 25 lat więzienia.

