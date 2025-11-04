12-latek potrącony na pasach w Rzeszowie. Sprawca odjechał! Policja prosi o pomoc

Agnieszka Przystaś
2025-11-04 13:35

Rzeszowscy policjanci prowadzą intensywne poszukiwania kierowcy, który 1 września br. potrącił 12-letniego chłopca na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło na ulicy Ofiar Katynia w Rzeszowie. Policja apeluje do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy, o kontakt.

12-latek potrącony na pasach w Rzeszowie.

i

Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło 1 września około godziny 8:55 na ulicy Ofiar Katynia w Rzeszowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, niezidentyfikowany kierujący samochodem osobowym, najprawdopodobniej oplem insygnia, potrącił 12-letniego chłopca przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. Po krótkiej rozmowie z poszkodowanym, kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, nie sprawdził stanu zdrowia chłopca. Na szczęście, 12-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Apel policji o pomoc w identyfikacji sprawcy

Policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które rozpoznają kierującego oplem insygnia lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat, o kontakt. Policja zapewnia anonimowość wszystkim informatorom.

Osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie przy ul. Wołyńskiej 1, pod numerem alarmowym 112, lub bezpośrednio z Wydziałem ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym pod numerami telefonów: 47 821 35 10 (dyżurny komisariatu, całodobowo) lub 47 821 34 74 (referent postępowania). Informacje można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Na wszelkie informacje czekamy przez całą dobę - apelują policjanci.

Źródło: KMP Rzeszów

