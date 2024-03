CO TAM SIĘ STAŁO?

Nastolatka doprowadziła do poważnego wypadku. Dwie osoby w szpitalu

W miejscowości Białobrzegi (woj. podkarpackie) doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów. Według wstępnych ustaleń policji to 18-letnia kierująca wymusiła przejazd i doprowadziła do zderzenia z innym pojazdem, którym podróżowały dwie osoby. 22-latka i jej pasażerka trafiły do szpitala.