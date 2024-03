Dom Dziecka w Przeworsku pilnie potrzebuje pomocy! Pomóżmy spełnić ich marzenie

Dzieci, które trafiają do Domów Dziecka często mają za sobą bardzo trudną i historię, która kładzie się piętnem na całe przyszłe życie dzieci. Tacy podopieczni potrzebują specjalnej opieki często wielu specjalistów. Wykorzystywane seksualnie, porzucone, zamykane w piwnicach, czy odebrane dysfunkcyjnym rodzicom. Dom Dziecka to dla nich pierwszy bezpieczny przystanek. To tam opiekunowie muszą zmierzyć się ze wszystkimi traumami i trudnościami tych dzieci. Wszyscy pracownicy wkładają ogrom serca i zaangażowania, by pomóc tym dzieciom. Niestety zawsze problemem są pieniądze. Nie inaczej jest w Domu Dziecka w Przeworsku, który jest prowadzony przez Fundację Wzrastanie, a zarządza nim dyrektor Monika Florek.

- Nasz Dom Dla Dzieci potrzebuje generalnego remontu podwórka. Jest w opłakanym stanie. Znaleźliśmy inwestora, który miał pokryć wszystkie koszty. Niestety projekt podwórka i kosztorys przekroczył i jego i nasze możliwości finansowe. Łączny koszt to 120 tys. Bardzo nam zależy na tej modernizacji. Nasze dzieciaczki uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Wielu z chłopców jest fanem piłki nożnej, ale mają ograniczone możliwość uprawiania tego sportu na naszym placu, ponieważ nie raz dochodziło do kontuzji typu skręcenie kostki itp., a ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze! Dziewczynki również często przewracają się podczas zabawy na wertepach i krzywym terenie. Oprócz tego na podwórku nie ma ani huśtawek ani zjeżdżalni ani placu do gry w piłkę. Kompletnie nic! Z braku funduszy! To nie może być zwykły remont! Nasze podwórko powinno spełniać określone normy bezpieczeństwa i posiadać atest. Wykonaliśmy już niezbędne ogrodzenie, ale potrzebujemy jeszcze środków, by wymarzony plac zbaw z boiskiem i altaną do spędzania tam wolnego czasu powstał. Wokół nas wszędzie jest beton. To jedyne zielone miejsce które możemy zagospodarować i marzymy o tym, dlatego prosimy Państwa o pomoc - mówiła Monika Florek.

Podopieczni Domu Dziecka w Przeworsku wychodzą jak tylko mogą na place zabaw i różne miejsca, gdzie mogą aktywnie spędzić czas. Niestety mnóstwo dzieci, którymi zajmuje się Fundacja Wzrastanie, potrzebuje stałej pomocy specjalistów. Aby dograć czas, kiedy chociaż część dzieci może wyjść na zewnętrzny, plac zabaw trzeba ogromnego zaangażowania. Gdyby takowy był bezpośrednio przy Domu, gdzie mieszkają najmłodsi ofiarowalibyśmy im bezcenny dar i możliwość spędzania czasu na powietrzu o czym tak bardzo marzą.

- Podwórko dla naszych dzieci jest bardzo ważne, aby były zdrowe i dobrze się rozwijały. Nie zabierajmy im frajdy z codziennych wyjść na świeże powietrze. Niestety w roku szkolnym, gdzie jest dużo nauki nie jesteśmy w stanie z każdym dzieckiem wychodzić na place zabaw i boiska. Dochodzą również inne obowiązki w tygodniu lekarze czy korepetycje czy zajęcia dodatkowe, które ograniczają nas czasowo na różnego rodzaju wyjścia na spacery. A z własnego podwórka mogli by korzystać w każdej wolnej chwili! Tym bardziej, że idzie do lata więc większość czasu będą tam spędzać. Pomóżcie spełnić marzenia naszych dzieciaczków! Modernizacji naszego podwórka sprawi im ogromną radość i szczęście, a poniżej załączamy zdjęcie teraźniejszego stanu podwórka i projekt na nowy - dodała dyrektor Domu Dziecka.

Władze samorządowe w Przeworsku nie wsparły projektu dla dzieci. Burmistrz miasta, wielokrotnie za darmo zapraszał podopiecznych na różne miejskie imprezy i organizował pomoc, ale Dom Dziecka Fundacji Wzrastanie w przeworsku jest pod jurysdykcją Starostwa Powiatowego. Czy dzieci będą dla nas ważne tylko podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy robią sobie zdjęcia przynosząc paczki? Wpłata na internetową zrzutkę jest realna pomocą na lata.

