Nawałnica na Podkarpaciu zrywała dachy! Ewakuacja mieszkańców i pilny apel

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-01 21:34

Zerwane dachy, połamane drzewa i dziesiątki interwencji straży pożarnej - to bilans nawałnic, które przetoczyły się nad Podkarpaciem. Najtrudniejsza sytuacja jest w Stalowej Woli, gdzie konieczna była ewakuacja jednego z budynków.

Burze spowodowały dziesiątki interwencji strażaków

Niebezpieczna pogoda przyniosła na Podkarpaciu liczne szkody. Strażacy przez wiele godzin usuwali skutki silnego wiatru i intensywnych opadów. Najczęściej interweniowali przy powalonych drzewach oraz uszkodzonych dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych.

- 64 razy interweniowali podkarpaccy strażacy usuwając skutki burz, które przeszły nad naszym regionem. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny 

- przekazał st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Najpoważniejsze szkody w Stalowej Woli

Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w Stalowej Woli. Najsilniejsze podmuchy wiatru uderzyły w osiedla Rozwadów i Piaski, powodując uszkodzenia dachów. Największe zniszczenia odnotowano przy ul. Rozwadowskiej 37, gdzie wiatr zerwał część pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego.

Z uwagi na zagrożenie jedno z mieszkań, znajdujące się bezpośrednio pod uszkodzoną częścią dachu, zostało ewakuowane. Lokatorom zapewniono tymczasowe miejsce pobytu.

O przebiegu akcji poinformował w mediach społecznościowych prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- W wyniku gwałtownej burzy, która przeszła nad Stalową Wolą, z silnymi podmuchami wiatru doszło do uszkodzeń dachów na osiedlach Rozwadów i Piaski, gdzie żywioł uderzył z największą siłą. Najpoważniejsze zniszczenia oraz zagrożenie wystąpiły w budynku wielorodzinnym przy ul. Rozwadowskiej 37, gdzie doszło do zerwania połaci dachu. Jedno mieszkanie, znajdujące się bezpośrednio pod najbardziej uszkodzoną częścią konstrukcji, zostało ewakuowane. Mieszkańcy mają zapewnione tymczasowe miejsce pobytu

- informuje prezydent miasta. 

Prezydent poinformował również, że strażacy wspólnie z jednostkami OSP zabezpieczają uszkodzony budynek i usuwają zniszczone elementy dachu, aby ograniczyć skutki kolejnych opadów. Jak zapowiedział, kolejnym etapem będzie przygotowanie odbudowy uszkodzonej konstrukcji oraz szczegółowa ocena strat.

- Od jutra rozpoczniemy prace przygotowawcze do wykonania nowej konstrukcji dachu oraz szczegółową ocenę strat i pozostałych uszkodzeń budynku

- poinformował. 

Prace służb prowadzone są także w innych częściach miasta, gdzie usuwane są powalone drzewa i skutki nawałnicy.

- Na terenie całego miasta trwa usuwanie powalonych drzew oraz innych szkód spowodowanych przez burzę. Proszę wszystkich Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie wystąpiły uszkodzenia i nadal prowadzone są działania służb. Dziękuję strażakom, służbom miejskim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne usuwanie skutków nawałnicy

- przekazał włodarz miasta. 

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Sieć Obserwatorów Burz ostrzega przed kolejnymi zjawiskami

Eksperci podkreślają, że sytuacja pogodowa nadal pozostaje dynamiczna. Burze wciąż przemieszczają się nad Polską i mogą powodować kolejne szkody.

- Burze cały czas występują nad Polską i pozostają potencjalnie groźne. Towarzyszą im niezmiennie silne / nawalne opady deszczu, bardzo silny wiatr, a miejscami także grad. Burze powodują także niestety powstawanie szkód materialnych 

- alarmuje Sieć Obserwatorów Burz.

IMGW wydał ostrzeżenie dla Podkarpacia

Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczna pogoda może utrzymać się również w kolejnych godzinach. Według prognoz możliwe są bardzo intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz grad.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem. Uwagi: Możliwe podniesienie stopnia zagrożenia

 - ostrzega IMGW.

Zniszczony dach kamienicy w Stalowej Woli z widoczną wełną mineralną i zerwaną blachą. O skutkach nawałnicy czytaj w SE.
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