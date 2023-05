Wypadek karetki

Nie ustąpiła pierwszeństwa karetce! Zderzyły się trzy samochody. Wypadek w Nienadowej

W Nienadowej na Podkarpaciu doszło do wypadku karetki. Jak wynika z informacji przekazanych przez podkarpacką policję, kierująca toyotą nie ustąpiła pierwszeństwa karetce pogotowia co doprowadziło do zderzenia trzech pojazdów.